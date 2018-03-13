«Учителем года» Самарской области стала преподаватель информатики
Вчера стало известно имя педагога губернии, который будет представлять Самарскую область на федеральном этапе конкурса «Учитель года - 2018».
Церемония награждения лучших из лучших прошла в Самарской филармонии. В ней участвовали врио губернатора Дмитрий Азаров, депутаты Государственной думы России Надежда Колесникова и Виктор Казаков, спикер губдумы Виктор Сазонов, руководитель профсоюза работников народного образования региона, заслуженный учитель РФ Антонина Гудкова.
Первыми вышли на сцену победители областных конкурсов прошлых лет, которых теперь объединяет созданный в губернии клуб «Учитель года». Они подчеркнули, что этот смотр задает высокую профессиональную планку. Об особом весе учительской профессии было сказано в недавнем Послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.
Зал аплодисментами приветствовал легенду самарского образования, почетного гражданина области, единственного в регионе народного учителя СССР Евгению Аршлутову. Именно такие профессионалы и создавали славу нашей педагогической школы. Во многом на их опыт опирается новое поколение работников образования.
Лауреаты областного этапа конкурса - преподаватели самых разных дисциплин, имеющие и солидный, и пока еще небольшой педагогический стаж. По статистике, в первые годы из школы уходят 46% тех, кто попытался начать свою профессиональную карьеру на этой стезе. Но те 54%, которые остаются, служат педагогике и своим ученикам многие годы. Нынешние лауреаты и финалисты как раз из их числа. До высокой планки поднимаются самые творческие, упорные, любящие свой труд.
Все ждали оглашения имени победителя областного конкурса, которого жюри выбирало из пяти финалистов. «Учителя года - 2018» объя-
вил Дмитрий Азаров. Главный приз - ключи от автомобиля Lada Granta - он вручил молодому преподавателю информатики (педагогический стаж девять лет) образовательного центра «Южный город» Екатерине Балькиной. Ей и доверено представлять наш регион на всероссийском этапе конкурса.
Вручая награды лучшим, глава региона подчеркнул:
- В стране проходит много самых разных конкурсов профмастерства, но президент страны обязательно встречается именно с лучшими учителями. Тем самым подчеркивая, что отличное образование - это наше будущее, именно учителя во многом формируют успехи и достижения страны.
Смотр «Учитель года Самарской области - 2018» уже 28-й по счету. Конкурсные испытания проходили в феврале на базе института повышения квалификации и переподготовки работников образования и школы №53. Из 21 участника областного этапа шестеро - молодые учителя в возрасте 30 лет. Всего на начальной стадии в своих муниципалитетах в конкурс-2018 включились более 800
человек.
Среди самарских победителей прошлых лет - лауреаты президентской премии, обладатели специального приза Всероссийского конкурса «Малый хрустальный пеликан». В последние четыре года представители нашего региона неизменно входили в пятерку победителей конкурса «Учитель года России». Это подтверждает высокий уровень самарского образования.
Церемония награждения лучших из лучших прошла в Самарской филармонии. В ней участвовали врио губернатора Дмитрий Азаров, депутаты Государственной думы России Надежда Колесникова и Виктор Казаков, спикер губдумы Виктор Сазонов, руководитель профсоюза работников народного образования региона, заслуженный учитель РФ Антонина Гудкова.
Первыми вышли на сцену победители областных конкурсов прошлых лет, которых теперь объединяет созданный в губернии клуб «Учитель года». Они подчеркнули, что этот смотр задает высокую профессиональную планку. Об особом весе учительской профессии было сказано в недавнем Послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.
Зал аплодисментами приветствовал легенду самарского образования, почетного гражданина области, единственного в регионе народного учителя СССР Евгению Аршлутову. Именно такие профессионалы и создавали славу нашей педагогической школы. Во многом на их опыт опирается новое поколение работников образования.
Лауреаты областного этапа конкурса - преподаватели самых разных дисциплин, имеющие и солидный, и пока еще небольшой педагогический стаж. По статистике, в первые годы из школы уходят 46% тех, кто попытался начать свою профессиональную карьеру на этой стезе. Но те 54%, которые остаются, служат педагогике и своим ученикам многие годы. Нынешние лауреаты и финалисты как раз из их числа. До высокой планки поднимаются самые творческие, упорные, любящие свой труд.
Все ждали оглашения имени победителя областного конкурса, которого жюри выбирало из пяти финалистов. «Учителя года - 2018» объя-
вил Дмитрий Азаров. Главный приз - ключи от автомобиля Lada Granta - он вручил молодому преподавателю информатики (педагогический стаж девять лет) образовательного центра «Южный город» Екатерине Балькиной. Ей и доверено представлять наш регион на всероссийском этапе конкурса.
Вручая награды лучшим, глава региона подчеркнул:
- В стране проходит много самых разных конкурсов профмастерства, но президент страны обязательно встречается именно с лучшими учителями. Тем самым подчеркивая, что отличное образование - это наше будущее, именно учителя во многом формируют успехи и достижения страны.
Смотр «Учитель года Самарской области - 2018» уже 28-й по счету. Конкурсные испытания проходили в феврале на базе института повышения квалификации и переподготовки работников образования и школы №53. Из 21 участника областного этапа шестеро - молодые учителя в возрасте 30 лет. Всего на начальной стадии в своих муниципалитетах в конкурс-2018 включились более 800
человек.
Среди самарских победителей прошлых лет - лауреаты президентской премии, обладатели специального приза Всероссийского конкурса «Малый хрустальный пеликан». В последние четыре года представители нашего региона неизменно входили в пятерку победителей конкурса «Учитель года России». Это подтверждает высокий уровень самарского образования.
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