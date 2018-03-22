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Учитель года Самарской области Екатерина Балькина рассказала, легко ли преподавать информатику в век информационных технологий

Учитель года Самарской области-2018, преподаватель информатики образовательного центра «Южный город» Екатерина Балькина рассказала, какими принципами она руководствуется в своей работе.

- С компьютером сегодня на ты большинство школьников. Часто дети осваивают новые гаджеты быстрее, чем взрослые. Как это влияет на работу учителя?

- Сегодня ребята имеют определенные знания в сфере информационных технологий, умеют пользоваться базовыми программами. Но сложность заключается в том, что ученики нередко воспринимают их только в качестве развлечения, а не как серьезный инструмент для образования. Такие новые разделы информатики, как бионика, искусственный интеллект, теория роботов, компьютерная лингвистика, им незнакомы. И зачастую приходится объяснять, что наш предмет требует серьезного подхода в изучении.

- С какого класса в вашей школе преподают информатику?

- Согласно учебному плану этот предмет вводится в седьмом классе, один или два часа в неделю. Мы взяли два. Но поскольку мы живем в век информационных технологий, обучение, конечно же, нужно начинать раньше. Поэтому факультативно мы начинаем с третьего.

- Каким образом происходит обучение?

- В рамках научного сообщества «Малая академия наук» мы реализуем социальную практику «Равный равному», которая заключается в том, что старшеклассники проводят занятия для учеников младшей школы. Кроме того, во время внеурочной деятельности третьеклассники занимаются робототехникой. А еще мы осваиваем настольные алгоритмические игры и таким образом начинаем изучать информатику без компьютеров. В пятом-шестом классах мы уже имеем дело с образовательными тренажерами по программированию, после чего пробуем делать собственные компьютерные игры. Это очень важно - видеть созданный тобой продукт. Поэтому мы используем те живые языки программирования, которые сразу позволяют получить результат, - питон, ява.

- Какая-то авторская методика у вас существует?

- Я руководствуюсь принципом «от пользователя к разработчику». Весь наш современный мир - это информационные технологии, они повсюду. Поэтому ребята должны понимать, как все это устроено, как работает. Мы решаем не только математические задачи, но и разбираемся в функционировании действующих гаджетов, автоматов, машин, принцип которых основан на работе программ. Начинаем с самого простого. На конкретных примерах детям становится понятно, что такое программы, где они встречаются. Например, с ребятами пятого класса можно рассмотреть принципы работы автомата по продаже продуктов. Ребята понимают, что есть условия выбора, цикличное действие... Так возникает интерес. Следующий этап - стать создателем собственной программы. Ученики седьмых классов создают групповые проекты, девятых - индивидуальные.

- Что-то интересное уже создали?

- Наша школа работает меньше года, но у нас уже есть не только свои учебные продукты, но и программы, которые ребята, например, используют в соцсетях. Это боты-помощники в «Телеграме», которые позволяют узнать, скажем, расписание уроков на день. Совместно с другими учителями информатики созданы проекты «Исследовательский комплекс «Марсоход», «Автоматизированная снегоуборочная машина», «Чистый воздух России (экоавтобус)». 
Дата: 22 марта 2018 , 11:03
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Автор текста: Светлана Келасьева
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