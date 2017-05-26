Ученый совет СамГТУ ликвидировал дирекцию архитектурно-строительного института
Факультеты АСИ (архитектурно-строительного института) станут самостоятельными подразделениями политеха.
В пятницу, 26 мая, в Самарском государственном техническом университете прошло заседание ученого совета. Одним из вопросов, который обсуждали собравшиеся, стал вопрос о ликвидации дирекции Самарского архитектурно-строительного института (АСИ). Совет принял положительное решение. Факультеты бывшего «строяка» станут структурными подразделениями СамГТУ.
Что касается руководящего состава архитектурно-строительного института, в частности, директора АСИ Михаила Бальзанникова, то ему выдано уведомление о сокращении в связи с утратой доверия.
В свою очередь, Михаил Бальзанников не согласился с таким решением совета и собирается его опротестовать.
Заседанию в СамГТУ предшествовало собрание ученого совета АСИ в четверг, 25 мая. На нем проректор АСИ Михаил Бальзанников инициировал процедуру выхода архитектурно-строительного института из состава политеха. Ученый совет АСИ проголосовал за созыв конференции сотрудников по этому вопросу. Михаил Бальзанников публично обвинил ректора СамГТУ Дмитрия Быкова в нарушении обещаний, данных при объединении технического университета с АСИ. По словам проректора строительного института, Дмитрий Быков, вопреки своим обещаниям, якобы начал процедуру сокращения сотрудников АСИ.
На заседании ученого совета СамГТУ Дмитрий Быков подчеркнул, что кроме дирекции АСИ сокращений не будет. Все сотрудники структурных подразделений АСИ останутся при своих должностях и зарплатах. Озвучил ректор СамГТУ и отправную точку конфликта с дирекцией АСИ.
- Все было хорошо, пока я не принял решение о ликвидации лицевого счета и финансовом слиянии вузов. Потому что в министерстве образования и науки Самарской области мне сделали замечание по поводу того, что у вузов разные бухгалтерии. Как только я принял решение, сразу начался конфликт, - сказал Дмитрий Быков.
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26 мая 2017 , 15:57
Николай
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