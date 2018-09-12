Ученый из Москвы расскажет о том, почему люди покинули Африку
В Музее Алабина пройдет лекция антрополога Станислава Дробышевского.
В воскресенье, 16 сентября, в Самаре выступит Станислав Дробышевский – кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ , научный редактор портала «Антропогенез.ру». В музее Алабина он проведет лекцию на тему «Рай на Земле» о том, как предки человека начали переселяться из Африки на другие континенты, с какими сложностями столкнулись и как это повлияло на облик современных жителей планеты.
Начало в 16.00.
Стоимость:
входной билет – 500 рубей;
билет со скидкой по картам ISIC, ITIC, IYTC – 450 рублей;
студенческий, пенсионный билет – 300 рублей;
студенческий и пенсионный билет со скидкой по картам ISIC, ITIC, IYTC – 270 рублей;
детский билет – 150 рублей.
Возрастное ограничение: 12+.
В воскресенье, 16 сентября, в Самаре выступит Станислав Дробышевский – кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ , научный редактор портала «Антропогенез.ру». В музее Алабина он проведет лекцию на тему «Рай на Земле» о том, как предки человека начали переселяться из Африки на другие континенты, с какими сложностями столкнулись и как это повлияло на облик современных жителей планеты.
Начало в 16.00.
Стоимость:
входной билет – 500 рубей;
билет со скидкой по картам ISIC, ITIC, IYTC – 450 рублей;
студенческий, пенсионный билет – 300 рублей;
студенческий и пенсионный билет со скидкой по картам ISIC, ITIC, IYTC – 270 рублей;
детский билет – 150 рублей.
Возрастное ограничение: 12+.
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