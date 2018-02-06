Ученые Самарского университета разрабатывают новый малый космический аппарат

Новой разработкой занимаются специалисты ракетно-космического центра "Прогресс" и Самарского университета.Основное назначение нового космического аппарата - дистанционное зондирование Земли для получения стереоскопических космических изображений. В дальнейшем на их основе будут построены объемные топографические карты местности с высоким разрешением.Также аппарат сможет работать в составе орбитальной группировки, что позволит скоординировать работу сразу нескольких новых аппаратов, получивших название «АИСТ-2М».На аппарате будут установлены электронные плазменные двигатели, которые позволят ему маневрировать на орбите и находиться на ней 5-10 лет.