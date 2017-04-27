Ученые Самарского университета разрабатывают наноспутник для «полетной трассы» Земля-Луна

Как сообщает пресс-служба Самарского университета, биомодуль включает несколько весьма сложных по своим функциям систем. Они позволяют контролировать газовый состав среды, давление, температуру и влажность в замкнутом объеме, фотографировать стадии развития биообъектов в автоматическом режиме, регулировать температуру и их освещенность по заданной программе или вручную, а также сохранять и передавать результаты экспериментов в центр управления полетами для дальнейшего анализа.Использование наноспутников позволяет повысить эффективность биологических исследований, а также предоставляет возможность проводить биоэксперименты на неисследованных до настоящего времени орбитах и участках космоса. Например, в рамках лунной программы бионаноспутники могут быть выведены на разных участках трассы полета Земля-Луна. Это позволит изучить влияние условий открытого космоса, которые сложно промоделировать на Земле.По словам руководителя проекта заведующего кафедрой лазерных и биотехнических систем Самарского университета Валерия Захарова, прототип биомодуля сейчас испытывается в лабораторных условиях, а после проведения полного цикла испытаний планируется демонстрационный эксперимент на орбите, в котором будет изучаться реакция различных биообъектов на действие факторов космической среды. Добавим, что будущий наноспутник ограничен по объему информации, передаваемой на Землю (до 1 мб в сутки).