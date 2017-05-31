Ученые Самарского медуниверситета разработали «виртуальные очки» для восстановления пациентов после инсульта

Как сообщает пресс-служба областного правительства, при создании системы применялись технологии виртуальной реальности и биологической обратной связи для восстановления чувствительности нейронов.Сеанс восстановления происходит следующим образом: пациент надевает очки виртуальной реальности, в которых можно увидеть себя в вертикальном положении, перемещаться по локациям и выполнять несложные задачи. Поверхностная чувствительность для подошвенной области и кистей рук создается одновременной пневмостимуляцией. Врач контролирует процесс, наблюдая за тем, что видит пациент на мониторе, и анализирует его реакцию. При этом стимуляция мозговой активности происходит по принципу «от обратного», а нейронные связи восстанавливаются, благодарю чему человек «привыкает» к вертикальному положению.Занятия на тренажере показаны пациентам после инсульта (в первые 48 часов и в отдаленном периоде до 2-х лет), при атаксии, рассеянном склерозе, болезни Паркинсона, травмах спинного мозга и прочих подобных заболеваниях.