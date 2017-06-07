Ученые СамГМУ создали вертикализатор для людей, которые перенесли инсульт
После использования данного устройства у 45% людей после инсульта резко активизируется процесс восстановления.
В Самарской области уже несколько лет идет работа по созданию инновационных площадок. Например, Институт инновационного развития при СамГМУ стал центром медико-фармацевтического кластера региона, выйдя на российский уровень.
Недавно структурные подразделения ИИР - технопарк и Центр прорывных исследований «Информационные технологии в медицине» - посетил Губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
Главе региона представили конкретные наработки. Например, в технопарке создали вертикализатор для людей, которые перенесли инсульт. Он уже в тестовом режиме используется на базе больницы Середавина. По словам ректора СамГМУ Геннадия Котельникова, у 45% людей после инсульта резко активизируется процесс восстановления.
Также Николаю Меркушкину продемонстрировали систему, направленную на реабилитацию детей с ДЦП, проект по созданию на 3D-принтере частей тела. С виртуальными медтехнологиями, работами по созданию искусственного интеллекта, а также с образовательными проектами Губернатора ознакомили в Центре прорывных исследований. Одна из собственных разработок - виртуальный хирургический стол. С помощью аппарата можно ставить точные диагнозы, делать трехмерные модели внутренних органов, проводить виртуальные операции и даже принимать экзамены на знание анатомии. В Центре также создан аппарат для обучения лапароскопическим операциям. Этой разработкой уже заинтересовалась самарская «Клиника сердца».
Многие самарские разработки приобретают как в России, так и за рубежом. Например, уже реализовано пять виртуальных хирургических столов, в планах на 2017 год - продажа десяти.
Николай Меркушкин оценил проекты ИИР и заверил, что правительство региона продолжит поддержку инновационного подразделения СамГМУ.
В Самарской области уже несколько лет идет работа по созданию инновационных площадок. Например, Институт инновационного развития при СамГМУ стал центром медико-фармацевтического кластера региона, выйдя на российский уровень.
Недавно структурные подразделения ИИР - технопарк и Центр прорывных исследований «Информационные технологии в медицине» - посетил Губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
Главе региона представили конкретные наработки. Например, в технопарке создали вертикализатор для людей, которые перенесли инсульт. Он уже в тестовом режиме используется на базе больницы Середавина. По словам ректора СамГМУ Геннадия Котельникова, у 45% людей после инсульта резко активизируется процесс восстановления.
Также Николаю Меркушкину продемонстрировали систему, направленную на реабилитацию детей с ДЦП, проект по созданию на 3D-принтере частей тела. С виртуальными медтехнологиями, работами по созданию искусственного интеллекта, а также с образовательными проектами Губернатора ознакомили в Центре прорывных исследований. Одна из собственных разработок - виртуальный хирургический стол. С помощью аппарата можно ставить точные диагнозы, делать трехмерные модели внутренних органов, проводить виртуальные операции и даже принимать экзамены на знание анатомии. В Центре также создан аппарат для обучения лапароскопическим операциям. Этой разработкой уже заинтересовалась самарская «Клиника сердца».
Многие самарские разработки приобретают как в России, так и за рубежом. Например, уже реализовано пять виртуальных хирургических столов, в планах на 2017 год - продажа десяти.
Николай Меркушкин оценил проекты ИИР и заверил, что правительство региона продолжит поддержку инновационного подразделения СамГМУ.
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