Ученик самарской школы стал лучшим стрелком окружного лагеря
В Пензенской области завершилась первая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2».
В течение всей смены среди участников лагеря проводились соревнования по семи видам спорта: мини-футбол, волейбол, баскетбол, дартс, спортивное ориентирование, пейнтбол, стрельба из пневматической винтовки.
Команда Самарской области заняла третье место в соревнованиях по спортивному ориентированию. Также самарская сборная получила третье место в стрельбе из пневматической винтовки. А ученик 9 класса самарской школы №127, воспитанник кадетского корпуса Центра «Юность» Никита Айхлер стал лучшим стрелком.
Юнармейский оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец» – уникальный проект ПФО. Проект реализуется по инициативе полпреда Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, при поддержке Минобороны России и ДОСААФ России.
В течение всей смены среди участников лагеря проводились соревнования по семи видам спорта: мини-футбол, волейбол, баскетбол, дартс, спортивное ориентирование, пейнтбол, стрельба из пневматической винтовки.
Команда Самарской области заняла третье место в соревнованиях по спортивному ориентированию. Также самарская сборная получила третье место в стрельбе из пневматической винтовки. А ученик 9 класса самарской школы №127, воспитанник кадетского корпуса Центра «Юность» Никита Айхлер стал лучшим стрелком.
Юнармейский оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец» – уникальный проект ПФО. Проект реализуется по инициативе полпреда Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, при поддержке Минобороны России и ДОСААФ России.
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