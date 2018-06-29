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Ученик самарской школы стал лучшим стрелком окружного лагеря

В Пензенской области завершилась первая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2».

В течение всей смены среди участников лагеря проводились соревнования по семи видам спорта: мини-футбол, волейбол, баскетбол, дартс, спортивное ориентирование, пейнтбол, стрельба из пневматической винтовки.

Команда Самарской области заняла третье место в соревнованиях по спортивному ориентированию. Также самарская сборная получила третье место в стрельбе из пневматической винтовки. А ученик 9 класса самарской школы №127, воспитанник кадетского корпуса Центра «Юность» Никита Айхлер стал лучшим стрелком.

Юнармейский оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец» – уникальный проект ПФО. Проект реализуется по инициативе полпреда Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, при поддержке Минобороны России и ДОСААФ России. 
Дата: 29 июня 2018 , 20:51
253
Автор текста: Ксения Кармазина
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