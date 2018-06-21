Участники «iВолги» работают на Чемпионате мира по футболу

Работу с волонтёрами на матчах ЧМ-2018 в Самаре ведет Юлия Чигарева, которая на «iВолге» несколько лет возглавляла делегацию Самарской области.Организацию медиацентра фестиваля болельщиков FIFA доверили команде «Самарской газеты» под руководством Натальи Федоровой, возглавляющей на «iВолге» смену «Медиаволна».Здесь же работают креативный ведущий пресс-центра «iВолги» Максим Мельников и основатели медиастудии ER-PRODUCTION Сергей Ивошин и Владимир Сухов. Ребята несколько лет подряд руководили пресс-центром Молодежного форума и были победителями конкурса грантов.Директор «iВолги-2018» Кристина Гнатюк стала руководителем проекта по обеспечению порядка и общей безопасности на стадионе «Самара-Арена». Её заместитель по вопросам безопасности на Форуме Сергей Фроленков работает главным стюардом на стадионе «Самара-Арена». Под его руководством - 1400 человек.Форум проходит с 2013 года по поручению президента России Владимира Путина и под патронатом полпреда Михаила Бабича в Самарской области.