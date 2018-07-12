Участились случаи выпадения маленьких детей из окон квартир
В Самарской области в этом сезоне уже произошло 22 трагических инцидента, что почти в два раза больше чем в прошлом году. В Самаре и Тольятти зафиксировано 10 случаев.
- В трети из них дети выпадали вместе с москитными сетками. Это малыши в возрасте от двух до пяти лет. Один ребенок погиб, остальные получили тяжелые травмы, - сообщила начальник отдела организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары Наталья Никонова. - Все дети были дома с родителями. Органы опеки посещали семьи, где произошли случаи. Все оказались благополучными.
Такие трагедии часто происходят из-за того, что в квартирах рядом с окнами стоит мебель. Дети самостоятельно встают на кресла и потом взбираются на подоконник или край незастекленного балкона.
Травмы, полученные ребенком при выпадении из окна, очень тяжелые.
- Повреждаются сразу несколько систем организма, идут большие кровопотери. Часто такие травмы несовместимы с жизнью. Но, даже попав в больницу, малыши проходят длительное лечение, а последствия лечат годами, - сказал заведующий травматологическим отделением педиатрического корпуса клинической больницы Середавина Сергей Шуваев. - Первую помощь, как правило, неподготовленные люди оказать не могут. Лучше в такой ситуации немедленно вызвать «скорую помощь».
По словам старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по взаимодействию со СМИ Елены Шкаевой, для родителей ответственность предусмотрена статьей 156 УК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
- Ответственность наступает только тогда, когда родители умышленно не исполняют обязанности. Но чаще всего это несчастные случаи из-за недосмотра. Поэтому уголовные дела не возбуждаются, - пояснила Елена Шкаева.
- В трети из них дети выпадали вместе с москитными сетками. Это малыши в возрасте от двух до пяти лет. Один ребенок погиб, остальные получили тяжелые травмы, - сообщила начальник отдела организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары Наталья Никонова. - Все дети были дома с родителями. Органы опеки посещали семьи, где произошли случаи. Все оказались благополучными.
Такие трагедии часто происходят из-за того, что в квартирах рядом с окнами стоит мебель. Дети самостоятельно встают на кресла и потом взбираются на подоконник или край незастекленного балкона.
Травмы, полученные ребенком при выпадении из окна, очень тяжелые.
- Повреждаются сразу несколько систем организма, идут большие кровопотери. Часто такие травмы несовместимы с жизнью. Но, даже попав в больницу, малыши проходят длительное лечение, а последствия лечат годами, - сказал заведующий травматологическим отделением педиатрического корпуса клинической больницы Середавина Сергей Шуваев. - Первую помощь, как правило, неподготовленные люди оказать не могут. Лучше в такой ситуации немедленно вызвать «скорую помощь».
По словам старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по взаимодействию со СМИ Елены Шкаевой, для родителей ответственность предусмотрена статьей 156 УК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
- Ответственность наступает только тогда, когда родители умышленно не исполняют обязанности. Но чаще всего это несчастные случаи из-за недосмотра. Поэтому уголовные дела не возбуждаются, - пояснила Елена Шкаева.
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