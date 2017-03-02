Участились случаи мошенничества в соцсетях и на фальшивых сайтах
В самарском отделении Волго-Вятского ГУ Банка России предупреждают: эти действия направлены на получение доступа к данным банковских карт и кражу денег со счетов граждан.
Мошенничество часто происходит благодаря работе сайтов-двойников. Это интернет-ресурсы, адрес которых большей частью совпадает с именем уже существующего домена. Как правило, к реальному адресу добавляется один или несколько символов.
В связи с участившимися случаями мошенничества гражданам рекомендуют внимательно проверять адрес интернет-сайта в строке браузера и его название.
Обратите внимание на грамотность: если в тексте на серьезном ресурсе попадаются грамматические ошибки, логические несоответствия и прочие недочеты – это должно заставить вас задуматься над подлинностью сайта.
Сомневаетесь в оригинальности сайта? Не вводите никакие персональные данные на нем. Внимательно читайте, что написано в смс с кодом подтверждения платежа: банк точно указывает сумму покупки и название организации, выставившей счет. После совершения покупки через Интернет сохраните информацию, подтверждающую ваш заказ.
Для оплаты в сети рекомендуется иметь отдельную банковскую карту (так называемую «виртуальную») с предельным лимитом, предназначенную только для указанной цели или «электронный кошелек». Пополняйте их тогда, когда планируете онлайн-покупку.
В самарском отделении Волго-Вятского ГУ Банка России напоминают, что не нужно сообщать третьим лицам, в том числе родственникам, знакомым, работникам кредитной организации ПИН-код, CVV/CVC- код банковской карты, логины, пароли, а также кодовое слово и паспортные данные. При возникновении вопросов, рекомендуется звонить в свой банк по номеру телефона, который указан на обороте карты, на официальном сайте банка и в договоре о выпуске и обслуживании карты.
Мошенничество часто происходит благодаря работе сайтов-двойников. Это интернет-ресурсы, адрес которых большей частью совпадает с именем уже существующего домена. Как правило, к реальному адресу добавляется один или несколько символов.
В связи с участившимися случаями мошенничества гражданам рекомендуют внимательно проверять адрес интернет-сайта в строке браузера и его название.
Обратите внимание на грамотность: если в тексте на серьезном ресурсе попадаются грамматические ошибки, логические несоответствия и прочие недочеты – это должно заставить вас задуматься над подлинностью сайта.
Сомневаетесь в оригинальности сайта? Не вводите никакие персональные данные на нем. Внимательно читайте, что написано в смс с кодом подтверждения платежа: банк точно указывает сумму покупки и название организации, выставившей счет. После совершения покупки через Интернет сохраните информацию, подтверждающую ваш заказ.
Для оплаты в сети рекомендуется иметь отдельную банковскую карту (так называемую «виртуальную») с предельным лимитом, предназначенную только для указанной цели или «электронный кошелек». Пополняйте их тогда, когда планируете онлайн-покупку.
В самарском отделении Волго-Вятского ГУ Банка России напоминают, что не нужно сообщать третьим лицам, в том числе родственникам, знакомым, работникам кредитной организации ПИН-код, CVV/CVC- код банковской карты, логины, пароли, а также кодовое слово и паспортные данные. При возникновении вопросов, рекомендуется звонить в свой банк по номеру телефона, который указан на обороте карты, на официальном сайте банка и в договоре о выпуске и обслуживании карты.
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