Учащиеся техникумов и колледжей получат отсрочку от военной службы

Об этом рассказал военный комиссар Самарской области Александр Даньшин.- Раньше призыву на военную службу подлежали все граждане, достигшие 20-ти лет. В результате ребята, поступившие после 9-го класса, успевали завершить образование, а поступившие после 11-го часто уходили в армию со старших курсов. Закончить учебу после прохождения службы не всегда удавалось. С 1 января 2017 года учащиеся колледжей будут получать отсрочку на весь период обучения, - пояснил он.