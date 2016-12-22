Учащиеся самарской музыкальной школы выступят в Москве

Ребята представят наш регион в составе Сводного Детского хора России во время торжественного выступления на заседании Совета при Президенте РФ по культуре и искусству 27 декабря.Как сообщает пресс-служба горадминистрации, выступающим будет аккомпанировать оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Репетиция часового концерта из 17 произведений совместно с ведущими хормейстерами страны будет идти в течение пяти дней.