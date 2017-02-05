Уборка в зимнем режиме: куда вывозят снег с улиц Самары?

На дорогах наращивают «группировку» техники и рабочих. Причем больше всего машин задействуют именно в ночные часы. Представитель муниципального предприятия «Благоустройство» Елена Белугина рассказала, как МП справляется с повышенными нагрузками.- В каждом районе города организован вывоз снега, который проводится в темное время суток. Это необходимо, чтобы механизированная уборка не мешала движению транспорта. Днем используется меньше техники, акцент делается на работе вручную. Бригады расчищают территорию пешеходных переходов, остановок и тротуаров, - отметила Белугина.В среднем предприятие ежесуточно вывозит с улично-дорожной сети 8 тысяч тонн снега. Сейчас МП работает над увеличением показателя до 10 тысяч тонн. Особое внимание при выполнении работ специалисты уделяют маршрутам, по которым проходит общественный транспорт. Например, в ночь на 3 февраля проходила комплексная уборка улицы Партизанской.Корреспондент «СГ» наблюдала за процессом. Только на пересечении с улицей Тухачевского было задействовано 12 машин. В их числе - лаповые погрузчики, специально предназначенные для расчистки снега при минусовой температуре. Собранный в валы снег оперативно транспортировали на ближайший полигон, расположенный на улице Лунной. По словам специалистов «Благоустройства», площадка предназначена для складирования 25 тысяч тонн «спецмусора». Полигон не самый вместительный, но этого объема пока хватает.- Валы подтаивают, и вода уходит в ливневую канализацию, что высвобождает место на полигоне, - пояснила Белугина.Другие муниципальные площадки для складирования снега находятся на проспекте Кирова (золоотвал БТЭЦ), улице Прожекторной и в Ростовском переулке. Когда самосвалы приезжают на полигоны, их фиксируют системы видеонаблюдения, расположенные на въезде каждой площадки. Кроме того, сотрудники МП записывают все сведения для отчетности.- Мы по очереди дежурим на полигонах в ночную смену. Процесс вывоза снега тщательно контролируется. Каждая поездка водителя и объем снега записываются, чтобы ни у кого не было искушения лукавить. Так же организуются дневные дежурства, - рассказал мастер строительно-дорожного участка Железнодорожного района Александр Кузнецов.В ночь на 3 февраля муниципальным предприятием «Благоустройство» было задействовано 226 единиц спецтехники и 52 рабочих. Днем на уборку улиц было направлено 145 единиц техники и 311 человек.