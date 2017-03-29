У жителя Самары изъяли винтовку и почти 200 патронов

Сотрудники ОМОН Росгвардии оказали силовую поддержку сотрудникам полиции.



Как сообщает пресс-служба вневедомственной охраны, у 31-летнего жителя Самары изъяли мелкокалиберную винтовку «Байкал» с оптическим прицелом и 155 патронов к ней. Также у мужчины обнаружили 40 патронов к гладкоствольному охотничьему оружию и четыре охотничьих ножа. Задержанный доставлен в линейное управление полиции на транспорте. Изъятые предметы были направлены на экспертизу.



В действиях мужчины усматриваются признаки незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения или ношения оружия. Сообщается, что ранее задержанный уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.