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У вокзала открыли отделение «Почты России» с инфоматами и почтоматами

На Комсомольской площади после реконструкции открылось отделение «Почты России».

По словам представителей ведомства, обслуживать клиентов здесь будут на качественно ином уровне. Глава города Елена Лапушкина посетила отделение в первый день его работы и смогла лично оценить новые возможности и услуги, которые предоставляет «Почта России».

Почтовое отделение расположено прямо у железнодорожного вокзала - в доме №1 на улице Спортивной. Оно довольно востребовано у самарцев и гостей города: ежедневно его посещают около 700 человек. Новый формат работы призван повысить качество обслуживания, сократить время ожидания в очереди.

- Ежемесячно около 280 тысяч писем и 1500 посылок проходит здесь через наших специалистов, - рассказал директор управления федеральной почтовой связи по Самарской области Александр Вакуленко. - Именно наиболее посещаемые отделения мы переводим на новый формат работы в первую очередь.

Модернизацию сети «Почта России» начала в Самаре в 2015 году. За прошедшее время в губернской столице уже было открыто несколько современных и  комфортных отделений, например на улице Мичурина, 8 и Гагарина, 35. Планируется, что до конца июня начнут работать еще пять подобных учреждений.

В обновленных офисах все рабочие процессы происходят на виду у клиента, для удобства посетителей установлены почтоматы и инфоматы, внедрена система электронной очереди. Зона отправки и получения посылок обособлена и частично переведена на формат самообслуживания. Теперь посетителю не нужна помощь сотрудника почты, чтобы подготовить груз к отправке. При этом необходимо знать, что в период проведения Чемпионата мира по футболу посылки в целях безопасности будут принимать только в открытом виде.

Особое внимание - маломобильным гражданам: отдельный въезд позволяет без проблем попасть на почту. А если такой возможности нет (по состоянию здоровья или иным причинам), кассир со специальным терминалом приедет на дом и произведет все необходимые операции, например, примет к оплате коммунальные платежи.

- На этом отделении лежит очень серьезная нагрузка - большая численность обслуживаемого населения, организаций. Кроме того, в шаговой доступности железнодорожный вокзал, всегда много гостей города. Во время Чемпионата мира по футболу количество иностранных посетителей значительно возрастет. Поэтому нужно, чтобы это отделение было максимально оснащено современным оборудованием и адаптировано к приему зарубежных гостей, - отметила Лапушкина.

Чтобы иностранные болельщики чувствовали себя комфортно, во время проведения Чемпионата в каждом отделении связи будет сотрудник, в совершенстве владеющий английским языком.



Дата: 22 мая 2018 , 10:19
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Автор текста: Ирина Исаева
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