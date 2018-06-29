У входа в фан-зону перед матчем Россия - Испания будет петь хор

В день матча 1/8 финала Чемпионата мира между Испанией и Россией, 1 июля, академический хор Самарского университета VIVAT исполнит русские песни. Послушать выступление артистов можно будет по пути на фан-зону на площади Куйбышева, у первого корпуса Самарского университета на улице Молодогвардейской, 151.Хор исполнит русские народные песни, песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова и, конечно же, знаменитую «Катюшу».Хор начнет выступать в 14:00.