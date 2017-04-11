У станции Липяги задержали мужчин, резавших рельсы автогеном

Предотвратить возможное ЧП на железной дороге сотрудникам Росгвардии помогла жительница Новокуйбышевска.



Женщина обратилась к экипажу вневедомственной охраны, который патрулировал территорию. Она рассказала, что в районе станции Липяги двое неизвестных мужчин автогеном режут рельсы на путях малоиспользуемой железнодорожной ветки.



На месте происшествия патрульные обнаружили иномарку, возле которой находились двое мужчин, а поблизости лежало несколько разрезанных рельсов. В багажнике машины были найдены пропановые и кислородные баллоны, а также шланги с приспособлениями для резки металла.



Сотрудники Росгвардии задержали 47-летнего и 28-летнего жителей Самары и вызвали полицию. В настоящее время по факту случившегося ведется проверка.