У станции Липяги задержали мужчин, резавших рельсы автогеном
Предотвратить возможное ЧП на железной дороге сотрудникам Росгвардии помогла жительница Новокуйбышевска.
Женщина обратилась к экипажу вневедомственной охраны, который патрулировал территорию. Она рассказала, что в районе станции Липяги двое неизвестных мужчин автогеном режут рельсы на путях малоиспользуемой железнодорожной ветки.
На месте происшествия патрульные обнаружили иномарку, возле которой находились двое мужчин, а поблизости лежало несколько разрезанных рельсов. В багажнике машины были найдены пропановые и кислородные баллоны, а также шланги с приспособлениями для резки металла.
Сотрудники Росгвардии задержали 47-летнего и 28-летнего жителей Самары и вызвали полицию. В настоящее время по факту случившегося ведется проверка.
Женщина обратилась к экипажу вневедомственной охраны, который патрулировал территорию. Она рассказала, что в районе станции Липяги двое неизвестных мужчин автогеном режут рельсы на путях малоиспользуемой железнодорожной ветки.
На месте происшествия патрульные обнаружили иномарку, возле которой находились двое мужчин, а поблизости лежало несколько разрезанных рельсов. В багажнике машины были найдены пропановые и кислородные баллоны, а также шланги с приспособлениями для резки металла.
Сотрудники Росгвардии задержали 47-летнего и 28-летнего жителей Самары и вызвали полицию. В настоящее время по факту случившегося ведется проверка.
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