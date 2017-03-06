У самарцев спросят, какие дворы ремонтировать в первую очередь

Сегодня на рабочем совещании глава Самары Олег Фурсов поручил главам районных администраций составить список территорий, которые остро нуждаются в благоустройстве.



Напомним, что Самара в этом году примет участие в реализации национального проекта «ЖКХ и городская среда». В рамках проекта будут выделяться средства на благоустройство дворов и на приведение в порядок общественных зон. Олег Фурсов считает, что именно жители должны решать, какие дворы отремонтируют на федеральные деньги сначала.



-Мы должны знать, какие территории в приоритете у жителей, и в кратчайшие сроки приступить к разработке программы по их благоустройству. Она должна быть рассчитана на несколько лет. Нужно исходить, прежде всего, из пожеланий людей. Административное определение дворов, которые будут благоустраиваться, неприемлемо, - подчеркнул глава Самары.