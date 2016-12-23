У самарской «Молодой гвардии» теперь женское лицо
В четверг, 22 декабря, состоялся второй этап отчетно-выборной конференции самарского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России». На мероприятии был утвержден отчет о работе за 2015-16 годы и избран региональный штаб в составе 15 человек.
Главным вопросом стало утверждение нового руководителя организации. Вместо Максима Кануева, возглавлявшего реготделение с 2013 года, первым лицом самарской «Молодой гвардии» стала Галина Лагерева. Делегаты конференции поддержали ее кандидатуру единогласно.
Главным вопросом стало утверждение нового руководителя организации. Вместо Максима Кануева, возглавлявшего реготделение с 2013 года, первым лицом самарской «Молодой гвардии» стала Галина Лагерева. Делегаты конференции поддержали ее кандидатуру единогласно.
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