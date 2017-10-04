У рынка на Раките разбился молодой водитель

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, поздно вечером во вторник, 3 сентября, в районе дома №4а по Ракитовскому шоссе произошло ДТП. Водитель 1996 года рождения на Опеле вылетел на обочину и въехал в дерево. В результате аварии молодой человек погиб. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.