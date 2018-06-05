У площади Куйбышева установят камеры хранения

Их разместят на время проведения фан-феста Чемпионата мира по футболу.



С 14 июня по 15 июля одновременно с Чемпионатом мира по футболу FIFA в Самаре на площади Куйбышева пройдет Фестиваль болельщиков FIFA. В это время гости фан-феста смогут воспользоваться камерами хранения. Их будет больше 200. Располагаться камеры хранения будут у трех гейтов (входов) :



- Gate 1 – пересечение улиц Красноармейской и Галактионовской;

- Gate 2 / Gate 3 – пересечение улиц Чапаевской и Шостаковича;

- Gate 5 – пересечение улиц Вилоновской и Молодогвардейской.



На Фестиваль болельщиков FIFA разрешен вход с детскими колясками. Рядом с площадью Куйбышева оборудуют зону велопарковки.