У пассажиров самарского аэропорта нашли 48 ножей и кастетов
Об этом сообщает пресс-служба Самарской таможни.
В год своего 25-летнего юбилея коллектив поста аэропорта "Курумоч" был признан лучшим во всей России. Пост работает в одном из самых крупных аэропортов Приволжья - Международном аэропорту "Курумоч", который за последние три года стабильно входит в десятку крупнейших аэропортов России по пассажиропотоку. В прошлом году было оформлено 2234 авиарейса по направлению в 26 стран мира, перевезено 316833 пассажира.
За 2016 год должностные лица таможенного поста пресекли 265 административных правонарушений. Основную массу возбужденных дел об АП составляют дела по факту недекларирования товаров: лекарственные средства, предметы оружия, спиртные напитки, "коммерческие" партии товаров.
В 2016 году было задержано и изъято 29 товарных партий, перемещаемых физическими лицами под видом товаров для личного потребления, 48 единиц предметов, относящихся к холодному оружию: кастеты, ножи, телескопические дубинки и электрошокеры; выявлены 61 случай перемещения психотропных и сильнодействующих веществ и 10 случаев недекларирования валюты.
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