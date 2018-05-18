У музейного «Союза» появится «космическая» подсветка

В мэрии обсудили первые проектные решения.



На совещании в мэрии впервые были продемонстрированы проектные решения по подсветке ракеты-носителя «Союз» рядом с музейным комплексом «Самара космическая». Предложения впечатлили всех присутствующих и, главное, ветеранов-конструкторов ракетно-космического центра «Прогресс».



Для ракеты предлагается три вида подсветки: дневная, ночная и праздничная, к особым датам, которая будет создавать полную иллюзию взлета корабля за счет красно-оранжевых цветов и дымовой завесы из криогенной пушки. Праздничный «взлет» будет сопровождаться трансляцией предстартовых переговоров Сергея Королева и Юрия Гагарина. Звуковое и световое сопровождение рассчитано таким образом, чтобы они не мешали жителям близлежащих домов. Проектировщики приступают к согласованию проекта.