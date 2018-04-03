У гостиницы Lotte устанавливают ограждения
Также продолжаются работы по отделке фасада здания и внутренней отделке помещений.
От строящейся на Красноармейской пятизвездочной гостиницы Lotte убрали часть ограждений. По периметру здания устанавливают забор, благоустраивают территорию. Отель должен принять первых посетителей 1 мая.
Добавим, общая площадь застройки составляет 6,4 тысячи квадратных метров. Здание имеет переменную этажность - 15-16 этажей. Номерной фонд предусматривает 195 номеров разной классификации.
От строящейся на Красноармейской пятизвездочной гостиницы Lotte убрали часть ограждений. По периметру здания устанавливают забор, благоустраивают территорию. Отель должен принять первых посетителей 1 мая.
Добавим, общая площадь застройки составляет 6,4 тысячи квадратных метров. Здание имеет переменную этажность - 15-16 этажей. Номерной фонд предусматривает 195 номеров разной классификации.
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