У гостиницы Lotte на Самарской на месте аварийных домов высадят деревья и уложат асфальт

Как сообщили sgpress.ru в городском департаменте градостроительства, около отеля Lotte ремонтируют фасады и крыши домов. Кроме того, сносят старые деревянные сараи и гаражи, обрезают деревья, озеленяют территорию, устанавливают заборы и асфальтируют дворы.У гостиницы, со стороны улицы Самарской, снесли несколько жилых домов, признанных аварийными. Жителей расселили. На этом месте высадят деревья, уложат асфальт и установят скамейки.