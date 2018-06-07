У драмтеатра читали стихи Пушкина
Многие поклонники творчества Пушкина, живущие в Самаре, с легкостью ответят вам на вопрос, какая погода была 6 июня год или два назад. В нашем городе уже несколько лет существует традиция собираться в этот день в сквере имени великого поэта.
Чтобы прочитать его или посвященные ему стихи и лишний раз удивиться прозорливости и мудрости текстов Александра Сергеевича. Не стал исключением и вчерашний день.
Небо, покрытое плотным слоем облаков, не радовало сиянием, и над сквером воцарилось только одно светило - солнце русской поэзии. У памятника актеры театра «Самарская площадь» читали произведения Пушкина. Педагоги и ученики детских музыкальных школ исполняли романсы и песни на стихи Александра Сергеевича. Гармония, мелодичность и красота его текстов вдохновляла Рахманинова, Алябьева, Глинку и других великих композиторов - всего известно около 70 таких произведений.
В аллеях сотрудники самарских библиотек проводили викторины для детей и взрослых по творчеству поэта, мастер-классы (например, по изготовлению магнитиков в виде золотых рыбок), раздавали в подарок красивые закладки с увлекательными фактами из жизни Александра Сергеевича.
Завершился праздник, организованный администрацией Самары и Пушкинским обществом, традиционным свободным микрофоном. Все желающие смогли прочесть свои любимые строки Пушкина и выразить восхищение автором.
Комментарии
Юрий Орлов, председатель правления Пушкинского общества Самары:
- Пушкин - родоначальник современной русской литературы. Это касается абсолютно всех ее видов и жанров: поэзии, прозы, драматургии, критики. Именно он научил Россию говорить на современном языке. Солнцем русской поэзии назвал его литератор Владимир Одоевский. Жизни Пушкину было отпущено до обидного мало. Но она стремительно взошла подобно утреннему солнцу, ярко просверкала в зените и закатилась за горизонт, оставив нам тот художественный мир, который теперь почитается в России как национальное сокровище.
Александр Громов, председатель Самарской областной писательской организации:
- Послушал стихи Пушкина - 200 лет прошло, ничего не меняется. А значит, и нам нужно оставаться такими же русскими людьми, какие были в его времена. Благодаря подобным праздникам мы возвращаемся к традициям. Если от нас убрать Пушкина, то и русского народа не будет как такового. Каким-то чудесным образом он смог начать говорить на том языке, который понятен и министру, и простому хлебопашцу. Это точка в нашей истории, к которой мы должны постоянно возвращаться, чтобы сверить себя. Пушкин - скрипичный ключ на нотном стане, который задает тональность всей нашей культуре.
Евгений Дробышев, художественный руководитель театра «Самарская площадь»:
- Есть гениальная придумка, объединяющая нацию - «Бессмертный полк». И так же объединяет нас Пушкин. Когда мы с артистами готовились к сегодняшнему выступлению, я подумал: можно же проводить подобные праздники, посвященные Лермонтову, Тютчеву, Блоку. Почему бы не устраивать такое же чествование русских композиторов? Пушкин - потрясающее явление в отечественной культуре. До него многие поэты писали на французском, дворяне общались только по-французски. Это был совсем другой народ. Пушкин произвел настоящую революцию языка.
Чтобы прочитать его или посвященные ему стихи и лишний раз удивиться прозорливости и мудрости текстов Александра Сергеевича. Не стал исключением и вчерашний день.
Небо, покрытое плотным слоем облаков, не радовало сиянием, и над сквером воцарилось только одно светило - солнце русской поэзии. У памятника актеры театра «Самарская площадь» читали произведения Пушкина. Педагоги и ученики детских музыкальных школ исполняли романсы и песни на стихи Александра Сергеевича. Гармония, мелодичность и красота его текстов вдохновляла Рахманинова, Алябьева, Глинку и других великих композиторов - всего известно около 70 таких произведений.
В аллеях сотрудники самарских библиотек проводили викторины для детей и взрослых по творчеству поэта, мастер-классы (например, по изготовлению магнитиков в виде золотых рыбок), раздавали в подарок красивые закладки с увлекательными фактами из жизни Александра Сергеевича.
Завершился праздник, организованный администрацией Самары и Пушкинским обществом, традиционным свободным микрофоном. Все желающие смогли прочесть свои любимые строки Пушкина и выразить восхищение автором.
Комментарии
Юрий Орлов, председатель правления Пушкинского общества Самары:
- Пушкин - родоначальник современной русской литературы. Это касается абсолютно всех ее видов и жанров: поэзии, прозы, драматургии, критики. Именно он научил Россию говорить на современном языке. Солнцем русской поэзии назвал его литератор Владимир Одоевский. Жизни Пушкину было отпущено до обидного мало. Но она стремительно взошла подобно утреннему солнцу, ярко просверкала в зените и закатилась за горизонт, оставив нам тот художественный мир, который теперь почитается в России как национальное сокровище.
Александр Громов, председатель Самарской областной писательской организации:
- Послушал стихи Пушкина - 200 лет прошло, ничего не меняется. А значит, и нам нужно оставаться такими же русскими людьми, какие были в его времена. Благодаря подобным праздникам мы возвращаемся к традициям. Если от нас убрать Пушкина, то и русского народа не будет как такового. Каким-то чудесным образом он смог начать говорить на том языке, который понятен и министру, и простому хлебопашцу. Это точка в нашей истории, к которой мы должны постоянно возвращаться, чтобы сверить себя. Пушкин - скрипичный ключ на нотном стане, который задает тональность всей нашей культуре.
Евгений Дробышев, художественный руководитель театра «Самарская площадь»:
- Есть гениальная придумка, объединяющая нацию - «Бессмертный полк». И так же объединяет нас Пушкин. Когда мы с артистами готовились к сегодняшнему выступлению, я подумал: можно же проводить подобные праздники, посвященные Лермонтову, Тютчеву, Блоку. Почему бы не устраивать такое же чествование русских композиторов? Пушкин - потрясающее явление в отечественной культуре. До него многие поэты писали на французском, дворяне общались только по-французски. Это был совсем другой народ. Пушкин произвел настоящую революцию языка.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
7 июня 2018
233
7 июня 2018
155
7 июня 2018
154
7 июня 2018
171
7 июня 2018
126
7 июня 2018 , 14:46
32
Во время ЧМ-2018 Курумоч обслужит 300 допрейсов.
7 июня 2018 , 13:56
108
Это связано со строительством инженерных сетей.
7 июня 2018 , 12:37
143
Церемония прошла в среду, 6 июня, в Нижнем Новгороде. Полномочный представитель президента РФ в...
7 июня 2018 , 12:35
129
В филиале ПАО «ФСК ЕЭС»- МЭС Волги прошел День открытых дверей для детей...
7 июня 2018 , 12:11
166
В Самару привезли грунт со стадиона города Монтевидео.
7 июня 2018 , 12:01
233
Схемы перекрытий улиц и движения транспорта
7 июня 2018 , 11:46
155
Надежное электроснабжение инфраструктуры, которая будет задействована во время Чемпионата мира...
7 июня 2018 , 11:46
154
В мае в Кисловодске прошел Всероссийский форум «Здравница - 2018»,...
7 июня 2018 , 11:32
171
На этой неделе в Октябрьском районе появился новый спорткомплекс, где все желающие могут...
7 июня 2018 , 11:27
126
Многие поклонники творчества Пушкина, живущие в Самаре, с легкостью ответят вам на вопрос, какая...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2 июня 2018
6928
6
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
16 мая 2018
5187
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
11 мая 2018
4025
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
28 мая 2018
2349
3
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области подготовило проект...
27 мая 2018
2250
1
Он состоялся в воскресенье, 27 мая, в Струковском саду, отремонтированном по президентскому...
8 мая 2018
688
Клуб любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник» приглашает горожан...
8 мая 2018
562
В День Победы рейсы будут выполняться по расписанию воскресенья. Об этом сообщают в...
8 мая 2018
906
Дорога будет четырехполосной.
10 мая 2018
362
Их вызвали в молодежную сборную России.
10 мая 2018
616
Работы по подготовке города к встрече гостей Чемпионата мира по футболу находятся в завершающей...