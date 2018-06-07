У драмтеатра читали стихи Пушкина

Чтобы прочитать его или посвященные ему стихи и лишний раз удивиться прозорливости и мудрости текстов Александра Сергеевича. Не стал исключением и вчерашний день.Небо, покрытое плотным слоем облаков, не радовало сиянием, и над сквером воцарилось только одно светило - солнце русской поэзии. У памятника актеры театра «Самарская площадь» читали произведения Пушкина. Педагоги и ученики детских музыкальных школ исполняли романсы и песни на стихи Александра Сергеевича. Гармония, мелодичность и красота его текстов вдохновляла Рахманинова, Алябьева, Глинку и других великих композиторов - всего известно около 70 таких произведений.В аллеях сотрудники самарских библиотек проводили викторины для детей и взрослых по творчеству поэта, мастер-классы (например, по изготовлению магнитиков в виде золотых рыбок), раздавали в подарок красивые закладки с увлекательными фактами из жизни Александра Сергеевича.Завершился праздник, организованный администрацией Самары и Пушкинским обществом, традиционным свободным микрофоном. Все желающие смогли прочесть свои любимые строки Пушкина и выразить восхищение автором.- Пушкин - родоначальник современной русской литературы. Это касается абсолютно всех ее видов и жанров: поэзии, прозы, драматургии, критики. Именно он научил Россию говорить на современном языке. Солнцем русской поэзии назвал его литератор Владимир Одоевский. Жизни Пушкину было отпущено до обидного мало. Но она стремительно взошла подобно утреннему солнцу, ярко просверкала в зените и закатилась за горизонт, оставив нам тот художественный мир, который теперь почитается в России как национальное сокровище.- Послушал стихи Пушкина - 200 лет прошло, ничего не меняется. А значит, и нам нужно оставаться такими же русскими людьми, какие были в его времена. Благодаря подобным праздникам мы возвращаемся к традициям. Если от нас убрать Пушкина, то и русского народа не будет как такового. Каким-то чудесным образом он смог начать говорить на том языке, который понятен и министру, и простому хлебопашцу. Это точка в нашей истории, к которой мы должны постоянно возвращаться, чтобы сверить себя. Пушкин - скрипичный ключ на нотном стане, который задает тональность всей нашей культуре.- Есть гениальная придумка, объединяющая нацию - «Бессмертный полк». И так же объединяет нас Пушкин. Когда мы с артистами готовились к сегодняшнему выступлению, я подумал: можно же проводить подобные праздники, посвященные Лермонтову, Тютчеву, Блоку. Почему бы не устраивать такое же чествование русских композиторов? Пушкин - потрясающее явление в отечественной культуре. До него многие поэты писали на французском, дворяне общались только по-французски. Это был совсем другой народ. Пушкин произвел настоящую революцию языка.