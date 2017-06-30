У дилера Audi заберут участок в районе поселка Сорокины Хутора в Самаре

Спорный земельный участок находится в районе поселка Сорокины Хутора. На нем компания планировала строить второй автосалон Audi в Самаре. «Арго-Моторс» является дилером данной автомобильной марки.

Суд установил, что участок компания купила у лиц, которые оформили право на землю в 2009-2013 годах по подложным документам. Следовательно, законным владельцем территории является ее первоначальный собственник — правительство Самарской области. Суд удовлетворил требования прокурора и постановил изъять землю у «Арго-Моторс». Решение в законную силу пока не вступило.