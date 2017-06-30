У дилера Audi заберут участок в районе поселка Сорокины Хутора в Самаре
Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требование прокурора об изъятии из незаконного владения ЗАО «Арго-Моторс» одного гектара городских лесов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Спорный земельный участок находится в районе поселка Сорокины Хутора. На нем компания планировала строить второй автосалон Audi в Самаре. «Арго-Моторс» является дилером данной автомобильной марки.
Суд установил, что участок компания купила у лиц, которые оформили право на землю в 2009-2013 годах по подложным документам. Следовательно, законным владельцем территории является ее первоначальный собственник — правительство Самарской области. Суд удовлетворил требования прокурора и постановил изъять землю у «Арго-Моторс». Решение в законную силу пока не вступило.
Напомним, что недавно в Кировском районном суде также завершился суд по уголовному делу об организации и пособничестве незаконной вырубки деревьев в Сорокиных Хуторах, то есть на том самом участке. В марте 2014 года там вырубили 216 дубов, кленов и лип. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд с учетом мнения прокурора признал подсудимых виновными и назначил одному из них наказание в виде лишения свободы на 3,5 года в исправительной колонии общего режима. Еще два человека были оштрафованы на 2 миллиона рублей и 1,8 миллиона рублей соответственно, однако на основании постановления Госдумы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015 «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» подсудимых освободили от назначенного наказания.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
30 июня 2017
135
30 июня 2017
386
30 июня 2017
147
30 июня 2017 , 23:20
0
Трагедия произошла в пятницу, 30 июня,примерно в 18 часов вечера в селе Васильевка...
30 июня 2017 , 19:45
135
Сейчас проводятся работы по замене трубы диаметром 500 мм под улицей Солнечной в районе...
30 июня 2017 , 18:46
386
В пятницу, 30 июня, после продолжительной болезни на 55-м году ушла из жизни Ольга Александровна...
30 июня 2017 , 18:30
147
В последнее время гражданам все чаще приходится сталкиваться с негосударственными пенсионными...
30 июня 2017 , 18:11
1131
В первые дни июля на погоду будут влиять циклонические вихри, которые принесут дожди, грозы и...
30 июня 2017 , 17:56
165
Полная программа на июль.
30 июня 2017 , 17:33
247
В ночь на четверг, 30 июня, двое неизвестных попытались выкопать и увезти цветы, которые...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
12 июня 2017
9200
2
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
16 июня 2017
7199
2
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
27 июня 2017
5797
3
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
2 июня 2017
4262
Планируется, что в апреле 2018 года она будет сдана в эксплуатацию.
16 июня 2017
592
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
16 июня 2017
1050
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
14 июня 2017
593
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
8 июня 2017
513
1
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...