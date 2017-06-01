У Волги в Самаре пройдет легкоатлетический фестиваль

Спортивное мероприятие «Королева спорта» пройдет в субботу, 10 июня, в 9:00 на II-й очереди набережной.



Как сообщает горадминистрация, поучаствовать в фестивале смогут как команды, так и индивидуальные участники. Будут предложены следующие дистанции:



- «Самарская Миля» 1 586 метров – главный массовый старт (возраст участников от 5 лет и старше);

- «Семейная эстафета» (в составе команды три человека - мама, папа и ребёнок от 2 до 8 лет);

- «Корпоративная эстафета» 5х5 000 метров (количество участников в команде – 5 человек);

- полумарафон 21 100 метров (возраст участников 18 лет и старше);

- дистанция 10 000 метров (возраст участников 14 лет и старше);

- детский забег на 530 метров (возраст участников от 1 года до 7 лет).



Ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте russiarunning.com.