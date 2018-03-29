У Софийского собора появится памятник князю Владимиру

В районе строящегося Софийского собора, который связан с четвертой очередью лестничным спуском, появится памятник князю Владимиру. Сейчас для него готовится постамент. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента градостроительства Самары Олег Захаров. Он также рассказал о работах, которые осталось завершить на набережной.- Предстоит положить новый асфальт и плитку, засеять газоны, оборудовать фонтаны, установить камеры видеонаблюдения, - сказал Олег Захаров. - Ремонт планируют завершить 30 апреля.