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У Самары появилась своя мини-футбольная команда в Суперлиге

На паркете «МТЛ Арены» в высшем эшелоне чемпионата страны дебютировала новая команда областного центра - мини-футбольная «Динамо-Самара».

Не часто у нас в регионе появляются спортивные коллективы, замахнувшиеся на участие в соревнованиях с приставкой «супер». Конечно, любопытно познакомиться с игроками, способными по зрительскому интересу конкурировать, к примеру, с футбольными «Крыльями Советов» и волейбольной «Новой».

История новой команды такова. В прошлом сезоне мини-футбольный клуб «Богатое» успешно выступал в первой лиге чемпионата страны (конференция «Запад»). А потом его руководство замахнулось на элитный дивизион и получило поддержку в Ассоциации мини-футбола России. Удача была на их стороне. По итогам минувшего сезона суперлигу из-за финансовых проблем покинуло несколько элитных команд, в том числе и знаменитая столичная «Дина». Богатовцев взял под крыло Самарский областной совет спортобщества «Динамо». 8 февраля 2018 года считается днем рождения профессионального клуба.

Вот только живет и тренируется «Динамо-Самара» не гденибудь, а в подмосковном (!) Троицке. Базируется в местном Дворце спорта «Квант». Как пояснили, в Самаре якобы нет условий для тренировочного процесса игроков по футзалу. Разве что в «Самара Арене», но и она не резиновая. Из-за конфликта интересов с другими командами губернии футболистам разрешили проводить там только официальные матчи суперлиги. Неделю назад там состоялись первые игры новой команды. И надо признать, клуб постепенно начинает завоевывать свою аудиторию. Футзал для Самары - экзотика, но на трибунах болельщиков было вполне достаточно, чтобы поддержать команду. В первых домашних матчах сезона динамовцы дважды обыграли старожила суперлиги «Норильский никель» - 4:2, 5:0. В минувшие выходные выходцы из Троицка с самарской пропиской дважды уступили в Екатеринбурге местной «Синаре» - 1:5, 0:3, но это не помешало им закрепиться в середине турнирной таблицы.

- Сегодня исполнилось два месяца с тех пор, как мы собрались вместе, 9 июля началась подготовка к сезону, - подвел итог матчам в Екатеринбурге главный тренер «Динамо-Самара» Максим Горбунов. - За это время проделан большой объем работы. Если ставить оценку нашей команде за игры в Екатеринбурге, то я бы поставил четыре с плюсом. Среди соперников было очень много титулованных игроков, которым мы пока проигрываем по индивидуальным качествам в техническом и тактическом плане.

Как утверждает президент клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов, задача на сезон стоит серьезная - выход в плей-офф. В перспективных планах объединения - возведение в нашем областном центре ни много ни мало своего мини-футбольного игрового Дворца спорта. При этом на строительство и содержание команды подмосковный клуб не просит ни одной копейки бюджетных средств. Что уже, согласитесь, выглядит фантастическим проектом. Теперь осталось найти свободную землю под строительство. Не исключено, что площадка будет расположена по соседству с футбольной «Самара Ареной». В то же время на осуществление этого проекта потребуется немало времени. Так что, судя по всему, на ближайшие годы подмосковный Троицк так и останется местом дислокации «Динамо-Самары». А за это время и в нашем городе, возможно, подрастет перспективная футзальная молодежь. Как бы то ни было, «Динамо-Самара» начинает потихоньку внедряться в спортивную жизнь губернского центра. Лишь бы этот проект не закончился раньше времени. В истории губернского спорта было уже немало примеров подобного рода. Вспомним частные баскетбольные «Стандарт» и «Красные Крылья», футбольные «ЮНИТ», СКД и «Заря» из Подгорного. Мини-футбольная «Парма» в 1997 году даже была победителем первой лиги первенства России. И этот печальный список, увы, можно продолжать.

КАЛЕНДАРЬ ИГР
1 этап чемпионата России по мини-футболу (футзалу) среди команд суперлиги (сезон 2018-2019 гг.)

3 тур (14 - 16 сентября)
«КПРФ» (Москва) - «Динамо - Самара» (Самара)

4 тур (5 - 7 октября)
«Динамо-Самара» - «ГазпромЮгра» (Югорск)

5 тур (12 - 14 октября)
«БЛиК» (Нефтеюганск) - «Динамо-Самара»

6 тур (2 - 4 ноября)
«Динамо-Самара» - «Сибиряк» (Новосибирск)

7 тур (9 - 11 ноября)
«Ухта» (Ухта) - «Динамо-Самара»

8 тур (7 - 9 декабря)
«Динамо-Самара» - «Новая генерация» (Сыктывкар)

9 тур (14 - 16 декабря)
«Тюмень» (Тюмень) - «Динамо - Самара»

10 тур (11 - 13 января)
«Норильский никель» (Норильск) - «Динамо-Самара»

11 тур (24 - 26 января)
«Динамо-Самара» - Синара (Екатеринбург)

12 тур (8 - 10 февраля)
«Динамо-Самара» - «КПРФ»

13 тур (22 - 24 февраля)
«Газпром-Югра» - «ДинамоСамара»

14 тур (8 - 10 марта)
«Динамо-Самара» - «БЛиК»

15 тур (22 - 24 марта)
«Сибиряк» - «Динамо-Самара»

16 тур (29 - 31 марта)
«Динамо-Самара» - «Ухта»

17 тур (5 - 7 апреля)
«Новая генерация» - «ДинамоСамара»

18 тур (19 - 20 апреля/13 - 14 апреля)
«Динамо-Самара» - «Тюмень»
 

Дата: 11 сентября 2018 , 15:10
188
Автор текста: Сергей Волков
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