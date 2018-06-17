У «Самара Арены» собрались тысячи болельщиков
В воскресенье, 17 июня, на самарском стадионе состоится первый матч Чемпионата мира по футболу. В 16:00 сразятся команды из Коста-Рики и Сербии.
На стадион зашли уже несколько тысяч болельщиков. Вход открылся в 13.00.
На стадион зашли уже несколько тысяч болельщиков. Вход открылся в 13.00.
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