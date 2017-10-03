У «Самара Арены» появятся биотуалеты и велодорожки
Заключен госконтракт с АО «ВТС-9» на выполнение строительно-монтажных работ. За 916,5 млн рублей подрядчик займется благоустройством и озеленением территории в границах Московского, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе и улиц Ташкентская и Демократическая.
Как сообщают в минстрое Самарской области на земле, непосредственно прилегающей к стадиону, будут обустраивать пешеходные зоны, установят шумозащитное ограждение, оборудуют системы водоотведения, электроснабжения и канализации. Подрядчику также нужно будет предусмотреть установку биотуалетов и создание условий для передвижения маломобильных граждан. На территории рядом со стадионом также обустроят велодорожки.
На данный момент по проектной документации по второму и третьему этапам работ по благоустройству у «Самара Арены» получено положительное заключение госэкспертизы.
Как сообщают в минстрое Самарской области на земле, непосредственно прилегающей к стадиону, будут обустраивать пешеходные зоны, установят шумозащитное ограждение, оборудуют системы водоотведения, электроснабжения и канализации. Подрядчику также нужно будет предусмотреть установку биотуалетов и создание условий для передвижения маломобильных граждан. На территории рядом со стадионом также обустроят велодорожки.
На данный момент по проектной документации по второму и третьему этапам работ по благоустройству у «Самара Арены» получено положительное заключение госэкспертизы.
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