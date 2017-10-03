У «Самара Арены» появятся биотуалеты и велодорожки

Как сообщают в минстрое Самарской области на земле, непосредственно прилегающей к стадиону, будут обустраивать пешеходные зоны, установят шумозащитное ограждение, оборудуют системы водоотведения, электроснабжения и канализации. Подрядчику также нужно будет предусмотреть установку биотуалетов и создание условий для передвижения маломобильных граждан. На территории рядом со стадионом также обустроят велодорожки.На данный момент по проектной документации по второму и третьему этапам работ по благоустройству у «Самара Арены» получено положительное заключение госэкспертизы.