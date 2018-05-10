У «Самара Арены» будет пять велопарковок

До нового самарского стадиона в дни матчей можно будет добраться как на общественном, так и на личном транспорте. К «Самара Арене» будут ходить несколько автобусных маршрутов и один трамвайный. Кроме того, по спецпропускам пропустят автомобили на парковку. Она рассчитана на три тысячи машин. Иногородние водители смогут оставить свои автомобили на перехватывающих парковках у ТЦ «МЕГА» и ТЦ «Амбар».Для тех, кто захочет приехать на стадион на велосипеде, оборудуют велопарковки. Всего их будет пять. Каждая из них рассчитана на десять велосипедов. По одной стойке для стоянки установят у каждой из четырех входных групп. Еще одна появится недалеко от конечной остановки трамвая.