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У «Самара Арены» будет пять велопарковок

Каждая из них рассчитана на десять велосипедов.

До нового самарского стадиона в дни матчей можно будет добраться как на общественном, так и на личном транспорте. К «Самара Арене» будут ходить несколько автобусных маршрутов и один трамвайный. Кроме того, по спецпропускам пропустят автомобили на парковку. Она рассчитана на три тысячи машин. Иногородние водители смогут оставить свои автомобили на перехватывающих парковках у ТЦ «МЕГА» и ТЦ «Амбар». 

Для тех, кто захочет приехать на стадион на велосипеде, оборудуют велопарковки. Всего их будет пять. Каждая из них рассчитана на десять велосипедов. По одной стойке для стоянки установят у каждой из четырех входных групп. Еще одна появится недалеко от конечной остановки трамвая.
 
Дата: 10 мая 2018 , 10:09
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Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: Владимир Пермяков
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