У Куйбышевского района Самары появится своя песня

Проводить его будет молодежный центр «Диалог». Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. По условиям конкурса, песня должна представлять собой музыкальное произведение продолжительностью до 3 минут, предназначенное для сольного или коллективного исполнения. Мелодия песни должна соответствовать жанру произведения, быть торжественной, экспрессивной, легко запоминаемой и легко воспроизводимой.

Текст песни должен состоять из 2 куплетов и припева, соблюдать все признаки поэтического произведения (рифма, размер, ритм, благозвучность) и жанровые особенности (идейно-патриотическое содержание, отражение истории Куйбышевского внутригородского района, памятных мест, географических особенностей, культурных традиций, основных черт, присущих жителям Куйбышевского внутригородского района).

Конкурс проводится до 9 сентября 2018 года в 4 этапа. Работы принимаются на электронную почту mymcdialog@mail.ru c пометкой «Песня района», а также на электронном носителе по адресу: Ново-Молодежный переулок, 9 (молодежный центр «Диалог»).

Администрация Куйбышевского района надеется, что песня будет звучать уже на юбилее района в сентябре 2018 года.