У «Крыльев Советов» появился свой спортбар

Главный тренер Вадим Скрипченко представил новичков команды, пришедших в зимнее межсезонье - Али Гаджибекова, Георгия Зотова, Срджана Мияиловича, Александра Глеаб, Павла Кудряшова, Александра Зуева, Сандро Цвейбу и Артема Громова. Около часа футболисты отвечали на вопросы болельщиков и журналистов.Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко отметил, что это событие добавило ему и новичкам команды положительных эмоций:– Встреча зарядила нас позитивом. Приятно видеть, что самарские болельщики поддерживают нас и не бросают в непростое время. От себя лично и от всей команды хочу поблагодарить их за это и пригласить на игру с пермским «Амкаром». Приложим все силы, чтобы порадовать вас!Напомним, что матч с «Амкаром» состоится в субботу, 8 апреля, на стадионе «Металлург» в 15.00.