Тысячными посетителями музея Рязанова стала пожилая пара из Самары

Супруги Гелий и Людмила Тирановы ходят по музеям вместе вот уже 60 лет. Руководитель департамента культуры и молодежной политики администрации СамарыТатьяна Шестопалова поздравила их, вручив почетный диплом, цветы и коробку с эклерами - пирожными, выпеченными по рецепту 40 - 50- х годов прошлого века.Символично, что «народный» музей Эльдара Рязанова создали в рамках проекта «СОдействие», направленного на финансовую поддержку из средств областного бюджета социально-значимых инициатив жителей региона.На 2018 год запланировали реализовать 82 общественных проекта.