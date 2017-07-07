Тушение "пожара" в "Ладье" сняли на экшн-камеру

Здесь проходили плановые учения по тушению условного пожара. По легенде на 13 этаже высотки произошло возгорание. Пожару присвоили второй уровень сложности. Первые подразделения прибыли на место в начале двенадцатого. Часть огнеборцев поднялась на 12 этаж на специальном пожарном лифте. В это же время на лестничных пролетах растянули рукава для подачи воды, и наверх поднялись сотрудники МЧС экипированные дыхательными аппаратами со сжатым воздухом.Условное возгорание было ликвидировано.На учениях задействовали 11 единиц техники и 60 человек личного состава.Начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко остался доволен действиями подчиненных:- Из-за неблагоприятных погодных условий у нас не было возможности задействовать на учениях подъемник. Этого не позволяет сделать автоматика. Зато появилась отличная возможность посмотреть, как с такими сложностями справится личный состав на практике. И у нас теперь есть четкое понимание, где в здании находятся гидранты, как именно в этих зданиях быстро проложить рукава, насколько хорошо работает местная система пожарного водоснабжения, - отметил Олег Бойко.Отметим, что пожарные учения в ЖК «Ладья» проводились впервые. Всего в Самаре более ста зданий, высота которых превышает 50 метров. В этом месяце сотрудники МЧС планируют провести еще несколько учений в разных районах города для того, чтобы весь личный состав был готов к выезду на тушение возгораний в высотках.