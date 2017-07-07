Тушение "пожара" в "Ладье" сняли на экшн-камеру
В четверг, 6 июля, жители района четвертой очереди набережной были взбудоражены воем сирен. По тревоге подразделения МЧС выехали к жилому комплексу «Ладья».
Здесь проходили плановые учения по тушению условного пожара. По легенде на 13 этаже высотки произошло возгорание. Пожару присвоили второй уровень сложности. Первые подразделения прибыли на место в начале двенадцатого. Часть огнеборцев поднялась на 12 этаж на специальном пожарном лифте. В это же время на лестничных пролетах растянули рукава для подачи воды, и наверх поднялись сотрудники МЧС экипированные дыхательными аппаратами со сжатым воздухом.
Условное возгорание было ликвидировано.
На учениях задействовали 11 единиц техники и 60 человек личного состава.
Начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко остался доволен действиями подчиненных:
- Из-за неблагоприятных погодных условий у нас не было возможности задействовать на учениях подъемник. Этого не позволяет сделать автоматика. Зато появилась отличная возможность посмотреть, как с такими сложностями справится личный состав на практике. И у нас теперь есть четкое понимание, где в здании находятся гидранты, как именно в этих зданиях быстро проложить рукава, насколько хорошо работает местная система пожарного водоснабжения, - отметил Олег Бойко.
Отметим, что пожарные учения в ЖК «Ладья» проводились впервые. Всего в Самаре более ста зданий, высота которых превышает 50 метров. В этом месяце сотрудники МЧС планируют провести еще несколько учений в разных районах города для того, чтобы весь личный состав был готов к выезду на тушение возгораний в высотках.
Здесь проходили плановые учения по тушению условного пожара. По легенде на 13 этаже высотки произошло возгорание. Пожару присвоили второй уровень сложности. Первые подразделения прибыли на место в начале двенадцатого. Часть огнеборцев поднялась на 12 этаж на специальном пожарном лифте. В это же время на лестничных пролетах растянули рукава для подачи воды, и наверх поднялись сотрудники МЧС экипированные дыхательными аппаратами со сжатым воздухом.
Условное возгорание было ликвидировано.
На учениях задействовали 11 единиц техники и 60 человек личного состава.
Начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко остался доволен действиями подчиненных:
- Из-за неблагоприятных погодных условий у нас не было возможности задействовать на учениях подъемник. Этого не позволяет сделать автоматика. Зато появилась отличная возможность посмотреть, как с такими сложностями справится личный состав на практике. И у нас теперь есть четкое понимание, где в здании находятся гидранты, как именно в этих зданиях быстро проложить рукава, насколько хорошо работает местная система пожарного водоснабжения, - отметил Олег Бойко.
Отметим, что пожарные учения в ЖК «Ладья» проводились впервые. Всего в Самаре более ста зданий, высота которых превышает 50 метров. В этом месяце сотрудники МЧС планируют провести еще несколько учений в разных районах города для того, чтобы весь личный состав был готов к выезду на тушение возгораний в высотках.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
7 июля 2017
210
7 июля 2017
560
7 июля 2017
129
7 июля 2017
144
7 июля 2017
296
7 июля 2017 , 17:47
210
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
7 июля 2017 , 16:53
162
Уже в сентябре этого года главный футбольный трофей отправится в тур по России - стране-хозяйке...
7 июля 2017 , 16:48
560
Это связано с ремонтом путепровода на улице Полтавская в Красноглинском районе.
7 июля 2017 , 16:40
129
В субботу, 8 июля, самарские футболисты сыграют свой первый матч в ФНЛ в этом году. В гости к...
7 июля 2017 , 15:47
144
В четверг, 6 июля, жители района четвертой очереди набережной были взбудоражены воем сирен. По...
7 июля 2017 , 15:24
296
Преступление было совершено в мае этого года .
7 июля 2017 , 13:54
177
А вы помните, что до «Кота в сапогах» и испанского арт-хауса Антонио Бандерас был...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
12 июня 2017
9674
2
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
16 июня 2017
7864
2
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
27 июня 2017
6067
3
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
28 июня 2017
4684
Как ранее писал sgpress . ru , 55-летний генерал-майор полиции...
16 июня 2017
821
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
16 июня 2017
1371
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
14 июня 2017
810
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
8 июня 2017
603
1
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...