Трудности эвакуации, поджог поролона, подъезд для пожарных - на примере торгового центра Самары

- Например, не дай бог, начинается пожар. Кто об этом узнает первым, и что происходит потом?- В первую очередь, сигнал о пожаре поступает на центральный пост безопасности торгового центра. На мониторе у сотрудника открыт план здания. На нем сразу же определяется место возгорания. С поста сигнал сразу же передается в пожарную службу, включается сигнализация и оповещение посетителей. Одновременно автоматически выключается основной свет и включается аварийный, включаются системы дымоудаления. Также распахиваются двери основных выходов, останавливаются эскалаторы, лифты опускаются на нижний этаж и открываются. В нашем торговом центре еще автоматически открываются фрамуги купола крыши.- С торговыми залами ситуация понятна. А как быть с кинотеатром? Ведь звука сигнализации зрители могут не услышать из-за громких спецэффектов.- При срабатывании сигнализации в торговом центре сразу отключается все звуковое вещание. Это касается и звука в кинозалах, и фоновой музыки в торговых галереях. В кинотеатре также включается аварийное освещение, и идет оповещение посетителей.- После срабатывания сигнализации начинается эвакуация? Как она в идеале должна проходить?- После включения сигнализации служба безопасности должна направлять посетителей к эвакуационным выходам. В нашем торговом центре их двенадцать, четыре - на цокольном этаже. Все они постоянно открыты. Закрывают их только после окончания работы торгового центра, после 24:00. Из кинозалов также есть выходы к эвакуационным коридорам.- Как человек может самостоятельно выбраться из торговых залов?- Когда происходит отключение основного освещения, включаются зеленые таблички, указывающие на выход. Также около выходов на каждом этаже висят планы эвакуации.

- Сколько времени может потребоваться на эвакуацию всех посетителей?- В нашем торговом центре ежедневно бывает около 35 тысяч человек. По нормативу все посетители должны выйти за 12 минут. На учениях на эвакуацию мы тратим в среднем 7-8 минут. Но не всегда учения проходят в режиме, приближенном к реальному. Потому что не все посетители понимают важность проверки. Например, бывали случаи, когда при срабатывании сигнализации люди продолжали стоять на кассах в очередях. Их приходилось чуть ли не за руки вытаскивать на улицу.- Больная тема для некоторых крупных магазинов - свободные проезды для пожарной техники. Почти всегда парковки забиты автомобилями.- По норме пожарная машина должна иметь возможность подъехать к зданию на расстояние минимум 50 метров. У нас проезды на парковке всегда свободны. На фасад выведены сухотрубы. При необходимости через них пожарные машины можно заправить водой. А со стороны проспекта Кирова и улицы Каховской расположены пожарные гидранты.- В «Вива-Лэнде» уже бывали пожары. Из-за чего?- Первый случай произошел в строительном гипермаркете на цокольном этаже. Около 23:00 (магазин был уже закрыт, посетителей в нем соответственно не было) произошло возгорание на посту охраны. Насколько я помню, загорелся блок бесперебойного питания. Тогда еще работали продуктовый супермаркет и кинотеатр. Сотрудники охраны быстро эвакуировали людей.Второй случай произошел не так давно. В одном из ювелирных магазинов загорелась оргтехника. Всех посетителей эвакуировали. Огонь потушили своими силами.Одной из неофициальных версий причины пожара в кемеровской «Зимней вишне» было возгорание поролоновых кубиков в батутной зоне. Якобы какие-то подростки баловались с зажигалкой. Вместе с Олегом Хачатуряном мы решили попробовать поджечь поролон.- Как мы видим, загорается он легко. Но пламя быстро не распространяется. Если бы дело было в поролоне, то его точно успели бы потушить. Вообще, судя по видео, произошла сильная вспышка, после которой огонь начал быстро распространяться. Сам батут зажигалкой поджечь нельзя. Могу только предположить, что в Кемерово такую вспышку могло дать какое-либо горючее вещество.