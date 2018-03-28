Трудности эвакуации, поджог поролона, подъезд для пожарных - на примере торгового центра Самары
В минувшее воскресенье, 25 марта, всю страну потрясла трагедия, которая произошла в Кемерово. Во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли более 60 человек, большая часть которых - дети. В связи с этим все крупные торговые центры Самары проверили на соблюдение правил пожарной безопасности. Корреспондент sgpress.ru на примере ТРК «Вива Лэнд» выяснила, что делают в самарских торговых центрах, чтобы не повторить судьбу «Зимней вишни». Рассказывает об этом руководитель департамента по эксплуатации и строительству ТРК «Вива Лэнд» Олег Хачатурян.
- Например, не дай бог, начинается пожар. Кто об этом узнает первым, и что происходит потом?
- В первую очередь, сигнал о пожаре поступает на центральный пост безопасности торгового центра. На мониторе у сотрудника открыт план здания. На нем сразу же определяется место возгорания. С поста сигнал сразу же передается в пожарную службу, включается сигнализация и оповещение посетителей. Одновременно автоматически выключается основной свет и включается аварийный, включаются системы дымоудаления. Также распахиваются двери основных выходов, останавливаются эскалаторы, лифты опускаются на нижний этаж и открываются. В нашем торговом центре еще автоматически открываются фрамуги купола крыши.
- С торговыми залами ситуация понятна. А как быть с кинотеатром? Ведь звука сигнализации зрители могут не услышать из-за громких спецэффектов.
- При срабатывании сигнализации в торговом центре сразу отключается все звуковое вещание. Это касается и звука в кинозалах, и фоновой музыки в торговых галереях. В кинотеатре также включается аварийное освещение, и идет оповещение посетителей.
- После срабатывания сигнализации начинается эвакуация? Как она в идеале должна проходить?
- После включения сигнализации служба безопасности должна направлять посетителей к эвакуационным выходам. В нашем торговом центре их двенадцать, четыре - на цокольном этаже. Все они постоянно открыты. Закрывают их только после окончания работы торгового центра, после 24:00. Из кинозалов также есть выходы к эвакуационным коридорам.
- Как человек может самостоятельно выбраться из торговых залов?
- Когда происходит отключение основного освещения, включаются зеленые таблички, указывающие на выход. Также около выходов на каждом этаже висят планы эвакуации.
- Например, не дай бог, начинается пожар. Кто об этом узнает первым, и что происходит потом?
- В первую очередь, сигнал о пожаре поступает на центральный пост безопасности торгового центра. На мониторе у сотрудника открыт план здания. На нем сразу же определяется место возгорания. С поста сигнал сразу же передается в пожарную службу, включается сигнализация и оповещение посетителей. Одновременно автоматически выключается основной свет и включается аварийный, включаются системы дымоудаления. Также распахиваются двери основных выходов, останавливаются эскалаторы, лифты опускаются на нижний этаж и открываются. В нашем торговом центре еще автоматически открываются фрамуги купола крыши.
- С торговыми залами ситуация понятна. А как быть с кинотеатром? Ведь звука сигнализации зрители могут не услышать из-за громких спецэффектов.
- При срабатывании сигнализации в торговом центре сразу отключается все звуковое вещание. Это касается и звука в кинозалах, и фоновой музыки в торговых галереях. В кинотеатре также включается аварийное освещение, и идет оповещение посетителей.
- После срабатывания сигнализации начинается эвакуация? Как она в идеале должна проходить?
- После включения сигнализации служба безопасности должна направлять посетителей к эвакуационным выходам. В нашем торговом центре их двенадцать, четыре - на цокольном этаже. Все они постоянно открыты. Закрывают их только после окончания работы торгового центра, после 24:00. Из кинозалов также есть выходы к эвакуационным коридорам.
- Как человек может самостоятельно выбраться из торговых залов?
- Когда происходит отключение основного освещения, включаются зеленые таблички, указывающие на выход. Также около выходов на каждом этаже висят планы эвакуации.
- Сколько времени может потребоваться на эвакуацию всех посетителей?
- В нашем торговом центре ежедневно бывает около 35 тысяч человек. По нормативу все посетители должны выйти за 12 минут. На учениях на эвакуацию мы тратим в среднем 7-8 минут. Но не всегда учения проходят в режиме, приближенном к реальному. Потому что не все посетители понимают важность проверки. Например, бывали случаи, когда при срабатывании сигнализации люди продолжали стоять на кассах в очередях. Их приходилось чуть ли не за руки вытаскивать на улицу.
- Больная тема для некоторых крупных магазинов - свободные проезды для пожарной техники. Почти всегда парковки забиты автомобилями.
- По норме пожарная машина должна иметь возможность подъехать к зданию на расстояние минимум 50 метров. У нас проезды на парковке всегда свободны. На фасад выведены сухотрубы. При необходимости через них пожарные машины можно заправить водой. А со стороны проспекта Кирова и улицы Каховской расположены пожарные гидранты.
- В «Вива-Лэнде» уже бывали пожары. Из-за чего?
- Первый случай произошел в строительном гипермаркете на цокольном этаже. Около 23:00 (магазин был уже закрыт, посетителей в нем соответственно не было) произошло возгорание на посту охраны. Насколько я помню, загорелся блок бесперебойного питания. Тогда еще работали продуктовый супермаркет и кинотеатр. Сотрудники охраны быстро эвакуировали людей.
Второй случай произошел не так давно. В одном из ювелирных магазинов загорелась оргтехника. Всех посетителей эвакуировали. Огонь потушили своими силами.
Одной из неофициальных версий причины пожара в кемеровской «Зимней вишне» было возгорание поролоновых кубиков в батутной зоне. Якобы какие-то подростки баловались с зажигалкой. Вместе с Олегом Хачатуряном мы решили попробовать поджечь поролон.
- Как мы видим, загорается он легко. Но пламя быстро не распространяется. Если бы дело было в поролоне, то его точно успели бы потушить. Вообще, судя по видео, произошла сильная вспышка, после которой огонь начал быстро распространяться. Сам батут зажигалкой поджечь нельзя. Могу только предположить, что в Кемерово такую вспышку могло дать какое-либо горючее вещество.
Видео из паблика «ВКонтанкте» «Новости RT на русском».
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