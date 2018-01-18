Тротуар в районе заправки «Роснефть» на выезде из Самары планируют обустроить

Об этом сообщили в областном минтрансе.В ведомстве отметили, что в проекте реконструкции Московского шоссе от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» тротуар от «Новой Самары» до АЗС не был предусмотрен. Весной участок обсыпят асфальтовой крошкой. Уже после этого будет решаться вопрос обустройства тротуара. Точные сроки пока неизвестны, однако в минтрансе уточнили, что будет рассмотрена возможность сделать покрытие до ЧМ-18.