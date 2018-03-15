Тротуар на Советской Армии отремонтируют в этом году
Здесь появится тактильная плитка.
В Самаре планируют обновить пешеходные зоны вдоль улицы Советской Армии. В частности, это касается участка в районе телецентра. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары.
- Ремонт тротуара внесен в проект плана работ на 2018 год, - уточнили представители департамента.
При ремонте пешеходной зоны создадут необходимые условия для маломобильных граждан: пониженный борт и тактильную плитку.
В Самаре планируют обновить пешеходные зоны вдоль улицы Советской Армии. В частности, это касается участка в районе телецентра. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары.
- Ремонт тротуара внесен в проект плана работ на 2018 год, - уточнили представители департамента.
При ремонте пешеходной зоны создадут необходимые условия для маломобильных граждан: пониженный борт и тактильную плитку.
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