Тротуар на Советской Армии отремонтируют в этом году

В Самаре планируют обновить пешеходные зоны вдоль улицы Советской Армии. В частности, это касается участка в районе телецентра. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары.- Ремонт тротуара внесен в проект плана работ на 2018 год, - уточнили представители департамента.При ремонте пешеходной зоны создадут необходимые условия для маломобильных граждан: пониженный борт и тактильную плитку.