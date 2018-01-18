Троллейбусы на кольцо у бывшего ипподрома вернут на следующей неделе

Как рассказал руководитель самарского МП «ТТУ» Михаил Ефремов, в начале следующей недели на контактную сеть на кольце Московского шоссе и проспекта Кирова подадут напряжение.Также в понедельник, 22 января, пройдут тестовые испытания линии. Если не потребуется никаких доработок, троллейбусы запустят в штатном режиме во вторник, 23 января. Напомним, что на свои маршруты вернутся №№:- 4 - «Металлург – Железнодорожный вокзал»;- 4к - «Металлург – Барбошина поляна»;- 8 - «Барбошина поляна – Завод «Экран»;- 12 - «Завод «Экран» – Железнодорожный вокзал»;- 19 - «Барбошина поляна – Улица Ново-Садовая».