Троллейбусы на Московском шоссе в районе ипподрома успешно прошли тестовые рейсы

















































Тест на МШ-Кирова прошел успешно, замечаний и нареканий к качеству и монтажу материалов нет. Троллейбусы маршрутов №№ 4,4-к,8,12,19 с 5:00 23.01.2018г. пойдут своими обычными трассами pic.twitter.com/kP0cwZH17P