Трое детей сгорели из-за пьяного отца

Примерно в 22:30 загорелась одна из квартир одноэтажного дома, расположенного на улице Специалистов в селе Лозовка. Пожарные обнаружили внутри тела трех детей: двухлетнего мальчика и четырехмесячных мальчика и девочки. В квартире проживала семья с семью детьми.Их 25-летний отец рассказал следователям, что в состоянии алкогольного опьянения он поджог вещи в квартире и убежал. Четверым детям удалось выбраться, 30-летней супруге спастись помогли соседи.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.