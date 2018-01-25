Трибуны «Самара Арены» оформят в цветах «Крыльев Советов»
Основной цвет кресел будет синий, на верхних ярусах трибуны будут белыми и зелеными.
Сейчас на стадионе работают почти 2700 человек. Специалисты продолжают устраивать «парник», который позволит подготовить основание поля к укладке газона. Площадь его составляет более 8 000 квадратных метров. Сверху каркас обтягивается полимерной пленкой. Для обогрева монтируется внутренняя (в слоях поля) и наружная система отопления.
Также продолжается монтаж кровли – уже смонтировано 66 043 квадратных метров ( 46% от общего объема работ). Монтируются крепления зрительских кресел - из 45 000 штук рабочие смонтировали 24 776. Установлены первые 500 кресел.
Кроме того, ведется установка специальных креплений для табло.
Сейчас на стадионе работают почти 2700 человек. Специалисты продолжают устраивать «парник», который позволит подготовить основание поля к укладке газона. Площадь его составляет более 8 000 квадратных метров. Сверху каркас обтягивается полимерной пленкой. Для обогрева монтируется внутренняя (в слоях поля) и наружная система отопления.
Также продолжается монтаж кровли – уже смонтировано 66 043 квадратных метров ( 46% от общего объема работ). Монтируются крепления зрительских кресел - из 45 000 штук рабочие смонтировали 24 776. Установлены первые 500 кресел.
Кроме того, ведется установка специальных креплений для табло.
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