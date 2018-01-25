Трибуны «Самара Арены» оформят в цветах «Крыльев Советов»

Основной цвет кресел будет синий, на верхних ярусах трибуны будут белыми и зелеными.



Сейчас на стадионе работают почти 2700 человек. Специалисты продолжают устраивать «парник», который позволит подготовить основание поля к укладке газона. Площадь его составляет более 8 000 квадратных метров. Сверху каркас обтягивается полимерной пленкой. Для обогрева монтируется внутренняя (в слоях поля) и наружная система отопления.



Также продолжается монтаж кровли – уже смонтировано 66 043 квадратных метров ( 46% от общего объема работ). Монтируются крепления зрительских кресел - из 45 000 штук рабочие смонтировали 24 776. Установлены первые 500 кресел.



Кроме того, ведется установка специальных креплений для табло.







