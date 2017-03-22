Три самарских театра выпустят премьеры в течение двух недель

28, 29, 30 и 31 марта в театре «Камерная сцена» состоится премьера спектакля «Ося», посвященного Осипу Эмильевичу Мандельштаму. Спектакль камерной формы, рассчитан на 50 зрителей. Режиссер-постановщик Софья Рубина определила жанр постановки как «Повесть из пустоты и стекла». (16+)1 и 2 апреля театр «Место действия» на сцене Центра социализации молодежи покажет «Три сестры» по пьесе Антона Чехова.- Наш спектакль - это история семьи Прозоровых, потерявших понимание собственной жизни, которые теперь страстно пытаются найти его, - отметил режиссер-постановщик Артем Филипповский. - Границы их реальности размыты и все что случается с ними похоже на сон. «Может быть, я и не существую вовсе, а только кажется мне, что я хожу, ем, сплю...». Чехов предельно честен к самому себе, и мы вместе с ним задаемся этим вопросом. Жизнь как сон - есть самое загадочное явление мира. Я всегда удивляюсь, почему птицы остаются на месте, если могут лететь куда угодно. Потом я спрашиваю себя о том же.Возрастное ограничение 16+.4, 5 и 6 апреля в театре «Самарская площадь» впервые покажут комедию по пьесе Александра Островского «Правда хорошо, а счастье лучше». Историю о том, как в отдельно взятой купеческой семье идет борьба между любовью и стяжательством, поставил режиссер Евгений Дробышев. В спектакле заняты актеры (играют два состава): Олег Сергеев, Владимир Лоркин, Наталья Носова, Людмила Суворкина, Екатерина Репина, Вероника Агеева, Виктория Просвирина, Юлия Бакоян, Михаил Акаемов, Игорь Белоцерковский, Олег Рубцов, Сергей Михалкин, Елена Остапенко, Роман Лексин, Сергей Булатов, народный артист республики Башкортостан Геннадий Муштаков. 12+