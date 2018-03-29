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Трест, который строил. Кто создал самарский Белый дом и музей Алабина

В апреле 75-летие отметит легендарный Куйбышевский строительно-монтажный трест №11. За несколько десятилетий он возвел столько жилых домов, производственных корпусов, общественных зданий, в том числе знаковых для Куйбышева-Самары, что городская застройка, по сути, была увеличена вдвое. В преддверии юбилея «Самарская газета» в каждом выпуске «Районного масштаба» рассказывает о самых интересных объектах. Информацию редакции предоставил заслуженный строитель России, почетный гражданин Самары Виталий Симонов, прошедший путь от мастера до управляющего трестом.

В Ленинском районе специалисты треста в разные годы возвели немало объектов, которые стали символами Куйбышева-Самары.

Предприятие полностью застроило любимый горожанами Волжский проспект и сформировало облик набережной (без подпорной стенки). Большинство проектов здесь отличаются индивидуальным подходом, каждое здание не похоже на другое. В итоге проспект получился красивым и торжественным.

В Студенческом переулке трест построил Дом политического просвещения. Позже здесь разместили научный центр Российской академии наук. Сооружение возводили на склоне, важно было учесть эту особенность и сделать тротуары, удобные для пешеходов. Вплотную к нему расположено здание, где много лет находился Художественный фонд и выставлялись картины, скульптуры местных мастеров. Его построили также работники предприятия.

В свое время любители архитектуры специально ездили смотреть на новый дом около драматического театра, прозванный «мухой». Это тоже творение 11-го треста. Здание нашего времени, но проект предлагал вспомнить лучшие традиции модерна начала XX века. Строители блестяще воплотили необычную задумку архитекторов.

Коллектив предприятия занимался реконструкцией театра драмы (именно тогда в здании появился «подземный» гардероб), в 1974 году - театра оперы и балета. На втором объекте заменили кровлю, подземные коммуникации и системы кондиционирования воздуха, обновили люстру и полы, облицевали искусственным мрамором колонны.

Главное здание губернии

На волжском склоне, на площади Славы, высится еще одна знаковая работа треста - здание областного правительства. Предприятие строило блоки 1, 2, 4. Подпорные стены облицованы полированной гранитной плиткой, выделены газоны для зеленых насаждений. Получился монументальный комплекс, который отлично смотрится и со стороны городских улиц, и с Волги.

- Строительство здания обкома партии и облисполкома - именно такую функцию оно выполняло изначально - начали с засыпки песком расположенного на этом месте оврага, - рассказывает Виталий Симонов. - Затем забивали сваи на глубину до 40 метров! На прочном основании начали делать кирпичную кладку. Общий ее объем, мы подсчитали, составил около 100 тысяч кубометров - это чуть меньше, чем у пирамиды Хеопса. Кладку вели лучшие работники нашего треста, в частности бригада Петра Прокофьевича Мачнева - Героя Социалистического Труда, почетного гражданина Самары.

Для этого здания требовалось огромное число оконных блоков. Совещания шли одно за другим, предлагали варианты - сделать «столярку» из алюминия, из дуба, из черного металла… Виталий Симонов, который как раз накануне побывал во время отпуска в ленинградском Эрмитаже, предложил «царский» вариант - из лиственницы. Да, обработка этого материала сопряжена с немалыми трудностями, на строгальных инструментах мгновенно нарастает слой смолы. Но зато такие окна простоят века. Предложение поддержали, представители треста поехали в Красноярский край и оттуда вскоре пришло несколько железнодорожных составов с древесиной лиственницы. Все было сделано по уму. В том числе и дубовые входные двери в здание, которые изначально планировалось выполнить из металла. Двери эти стоят и сегодня.

Музейная площадка с кладом

Тресту дали задание: возвести Ленинский мемориал (ныне областной историко-краеведческий музей имени Алабина). Перед ним - благоустроенная площадка, памятник, газоны с зелеными насаждениями. Вокруг реконструировали старинные здания, чтобы получилась целая историко-мемориальная зона. Сдавали весь комплекс полностью.

- Строительство музея началось 2 февраля 1981 года, - вспоминает Виталий Симонов. - Расчистили от старой городской застройки большую площадку, в 10 часов начали торжественный митинг. Бортовой автомобиль стал трибуной. Затем дали команду на рытье котлована. И уже вскоре экскаватор наткнулся на клад - дуэльный пистолет XVIII века и бутылку вина, запечатанную сургучом. Кстати, в исторических кварталах города экскаваторщики обнаруживали подобные находки не единожды.

В процессе строительства уникального музейного комплекса было внесено немало технических изменений. По проекту стены центральной части, выполненные из монолитного бетона, должны были покрыть керамической плиткой определенной толщины, размером под кирпич. Ее выпускал один из подмосковных комбинатов. Когда подошло время работ, выяснилось: такую продукцию сняли с производства. Долго искали варианты. Поступило предложение выполнять облицовку кирпичом «Лодэ» - прекрасного качества, но толщиной 120 миллиметров вместо запроектированных 80. Предложение согласовали, и до сего дня мы видим этот материал на центральной части здания.

Комплекс ввели в эксплуатацию в 1991 году.

Наиболее значимые объекты, построенные в Ленинском районе коллективом треста №11:

- здание обкома партии и облисполкома (ныне здание правительства области);
- Ленинский мемориал (музей имени Алабина);
- Дом актера на улице Вилоновской;
- Дом книги и здание областного пенсионного фонда;
- жилая застройка в квартале улиц Чапаевской, Вилоновской, Фрунзе;
«английская» школа на улице Чапаевской (гимназия №11);
- школа №6 на улице Самарской;
- один из первых кирпичных домов выше пяти этажей с магазином «Сюрприз»
- на улице Красноармейской;
- один из первых 12-этажных кирпичных домов на улице Вилоновской, со встроенно-пристроенными помещениями на первом этаже, где был открыт
- Дом архитектора;
- баня на улице Самарской;
- «Шанхай» - знаменитый дом на улице Молодогвардейской, который занимает почти целый квартал. Там же - три точечных 14-этажных дома с пристроенными помещениями и детский сад;
- жилой комплекс в границах улиц Самарской, Галактионовской, Полевой;
- комплекс жилых домов на Самарской площади: 12-этажный жилой пристрой к 9-этажному дому с общественными помещениями на первых этажах;
- институт «Гипровостокнефть» на улице Красноармейской. 
Дата: 29 марта 2018 , 11:08
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Автор текста: Ирина Шабалина
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