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Трест, который строил. История монумента ИЛ-2, больницы Середавина, "Металлурга" и "Прогресса"

В апреле легендарный Куйбышевский строительно-монтажный трест №11 отмечает 75-летие. За несколько десятилетий он возвел столько жилых домов, производственных корпусов, общественных зданий, в том числе знаковых для Куйбышева-Самары, что городская застройка, по сути, была увеличена вдвое. «Самарская газета» в выпусках «Районного масштаба» рассказывает о самых интересных объектах. Информацию редакции предоставил заслуженный строитель России, почетный гражданин города Самары Виталий Симонов, прошедший путь от мастера до управляющего трестом. 

На первом месте - производство

В Кировском районе специалисты 11-го треста построили немало самых разных объектов, но прежде всего - производственные корпуса предприятий, ставших символами нашего города. Работа шла на площадках Куйбышевского авиационного завода, заводов «Прогресс», «Металлург». А параллельно появлялась инфраструктура для сотрудников предприятий - жилые кварталы, дома культуры, школы, детские сады, поликлиники.

Во время войны трест обеспечил ввод в эксплуатацию ряда производственных корпусов Куйбышевского авиастроительного комплекса. Изначально он и был создан для разворачивания на рабочей Безымянке заводского строительства. Соответствующий приказ выпустил 14 апреля 1943 года наркомат авиационной промышленности СССР. В 1951 году в Куйбышеве начали строить крупнейший в Европе металлургический завод. Сначала за работу взялся 11-й, а в 1953 году для ускорения темпов был создан трест «Металлургстрой», куда направили многих специалистов из головной организации. 5 июля 1960 года правительственная комиссия приняла завод в эксплуатацию с оценкой «хорошо». Параллельно трест №11 возводил кирпичные дома для сотрудников. Они и сейчас стоят на проспекте Металлургов. 

В конце 50-х организация смело внедряла передовые методы. Была организована группа по разработке проектов цехов и полигонов для изготовления железобетонных конструкций. Они обеспечивали увеличение темпов строительства и снижали стоимость работ. В те годы много сил и знаний специалисты 11-го треста вложили в знаковый для Безымянки объект - Дворец культуры на площади имени Кирова. В строительстве участвовали и коллективы цехов, отделов завода «Прогресс». Так что здание, получается, возводили всем миром. Дворец и сегодня продолжает оставаться украшением Кировского района, территория вокруг него недавно была благоустроена.

Трест застраивал северо-восточную окраину города. И жилыми домами, и объектами инфраструктуры. Так что кварталы этой части Самары обязаны своим появлением прославленному коллективу.

Медицинский акцент

Еще один знаковый объект - не только для Самары, но и для всей губернии - областная клиническая больница.

- Она, рассчитанная на тысячу коек, с поликлиникой на 800 посещений в день, была сдана в эксплуатацию в 1984 году. Объект уникальный, - рассказывает Виталий Симонов. - Учитывая, что «посажена» больница в лесу, вокруг никаких дорог и коммуникаций, можно представить, как трудно было разворачивать работы. И сегодня помню первый колышек, забитый на месте будущего котлована под фундамент, помню передачу символического ключа главврачу Владимиру Диамидовичу Середавину.

Вот несколько цифр, по которым можно представить объем работ. 78 тысяч кубометров кирпичной кладки, 10 блоков главного здания, 13 километров коридоров! Делали все - от лечебных корпусов до столовой на 2500 человек, общежития-пансионата на 360 мест, бомбоубежища, трансформаторных подстанций. Плюс к этому - тысячи квадратных метров асфальтированных дорожек и парковые газоны: все объекты сдавали с обязательным благоустройством. Подрядчикам помогали 29 организаций, так что на площадке трудились тысячи специалистов. Больницу сдавали блоками.

В 1987 году коллектив треста сдал в эксплуатацию еще один крупный объект - больницу авиационного завода на 500 коек. Она была, конечно, поменьше областной, но тоже состояла из нескольких корпусов: лечебного, хозяйственного с гаражами, пищеблока, трансформаторной подстанции.

Ветераны организации вспоминают, что фрагменты фасада основного здания облицовывали плиткой «сапожок», которая была изготовлена на основе белого цемента. В Самаре много сооружений с таким покрытием. Но как на грех на предприятие-изготовитель на время прекратили поставлять белый цемент. Надо было искать выход либо законсервировать объект до лучших времен. Приняли решение перейти на декоративную кирпичную кладку «корзинка», тем более что она была помимо прочего и более долговечной. Работы продолжили, коробку здания сдали вовремя. И когда на площадку приехал главный архитектор города Александр Моргун, он был в восторге. Стоял солнечный день, игра света и тени на декорированном фасаде производила особое впечатление.

Счастливый номер 13

Коллектив предприятия застраивал микрорайон под номером 13. По воспоминаниям ветеранов, там прежде простирались вишневые сады «до горизонта», которые объезжал охранник верхом на лошади.

- Застройку начинали с общежития для шоколадной фабрики, - вспоминает Виталий Симонов. - Само предприятие к тому времени уже заканчивали возводить, и общежитие было необходимо для набора рабочих как воздух. На площадке дорог не было, электроэнергии тоже. Но было государственное задание. Так что привезли дизельную станцию, установили башенный кран и за год выполнили кладку здания, сдали весь объект госкомиссии. Для того времени это были ударные темпы. Успели вовремя. Директор фабрики Елена Васильевна Шпакова принимала сотрудников на новое предприятие, а рядом уже было жилье. 

Наиболее значимые объекты, построенные в Кировском районе коллективом треста №11:

• областная клиническая больница имени Калинина (ныне больница имени Середавина);
• монумент легендарному штурмовику Ил-2 (первый вариант установки, возле авиазавода) с благоустройством;
• больница авиационного завода (ныне МСЧ №2);
• поликлиника на улице Нагорной;
• школа милиции Кировского района;
• 13-этажный жилой дом близ Дубового Колка на улице Стара-Загора для работников строительного треста;
• жилые дома, универмаг, школа, детский сад, инженерные сети и дороги в микрорайоне на пересечении улиц Стара-Загора и Алма-Атинской;
• универмаг на улице Димитрова, там же кафе, аптека и другие социальные объекты.
Дата: 3 апреля 2018 , 11:34
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Автор текста: Ирина Шабалина
Автор фото: Владимир Пермяков
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