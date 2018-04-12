Трест, который строил. История кинотеатра "Весна" и гостиницы "Октябрьская"
В апреле легендарный Куйбышевский строительно-монтажный трест №11 отмечает 75-летие. За несколько десятилетий он возвел столько жилых домов, производственных корпусов, общественных зданий, в том числе знаковых для Куйбышева-Самары, что городская застройка, по сути, была увеличена вдвое. В этом выпуске «Самарская газета» завершает цикл публикаций о самых интересных объектах, созданных работниками этого предприятия. Информацию редакции предоставил заслуженный строитель России, почетный гражданин города Самары Виталий Симонов, прошедший путь от мастера до управляющего трестом.
В Советском районе трест построил множество жилых кварталов со всей необходимой инфраструктурой.
Улица Аэродромная с ее домами, школами, детскими садами, общежитиями, магазинами, дорогами, выделенной линией для трамвайных путей - детище сотрудников предприятия. Десятилетия назад на этом месте был аэродром ДОСААФ, так называемые Черновские сады. За считанные годы здесь вырос большой микрорайон из пятиэтажек, квартиры в которых получили сотни семей.
- Я помню, как в начале 1970-х годов радовались мои родители, получив двухкомнатную «хрущевку» на Аэродромной, - вспоминает жительница Самары Наталья Варварина. - Тогда это жилье казалось верхом совершенства: газовая колонка, ванная, балкон, буквально за домом школа №66 с большой территорией, с другой стороны - детский сад. Живи да радуйся.
Архивы рассказывают, что в 1960 - 1970-х годах в Советском районе кварталы возводили ударными темпами - до 300 тысяч квадратных метров в год. Позже коллектив треста начал застраивать микрорайон №6 на границе Советского и Октябрьского районов. По словам ветеранов предприятия, впервые здесь была освоена технология возведения пятиэтажных зданий на сваях. Кроме того, проект предусматривал дома более удобной планировки. На этой площадке появилась и одна из первых кирпичных девятиэтажек. В квартале было все необходимое: школа и детский сад, поликлиника и магазины. И сегодня в микрорайоне много места для прогулок.
Не только жилье
В начале 1970-х годов на улице Гагарина возвели знаковые для района объекты - филиал универмага «Самара» и кинотеатр «Весна». В последнее время это сооружение претерпело значительные переделки. Филиал «Самары» казался чуть ли не столичным универмагом: просторно, удобно. Это был главный магазин для многих жителей района.
На углу улиц Советской Армии и Стара-Загоры выросло здание проектно-конструкторского бюро автоматизированных систем управления. Сейчас там арендуют помещения различные организации. Рядом с кольцом на улице Советской Армии коллектив треста построил административное здание, где ныне располагается районный суд.
Также благодаря работникам предприятия в районе появились три техникума и корпуса Куйбышевского педагогического института на улице Антонова-Овсеенко.
Школы в «чистом поле»
Виталий Симонов вспоминает, как возводили две школы в Советском районе:
- Очень интересным было строительство учебного заведения для слабовидящих детей. Школа была «посажена» на пересечении улиц Советской Армии и Печерской. Вокруг частный сектор, асфальтированных дорог нет. К тому времени мы уже имели немалый опыт отсыпки щебнем временных путей для подъезда автомобилей. Знали: сколько ни сыпь в грязь этот материал, эффект почти нулевой. Дорога получится, только если укрепить сухой грунт, укатать его колесами. Так мы и поступили с моим заместителем по снабжению Владимиром Викторовичем Ивличевым - человеком, преданным строительному делу. Посуху отсыпали щебнем участок на улице Советской Армии - от Гагарина до Печерской, оттуда до площадки. Потом мы ездили по этой дороге в любую распутицу. В день, когда торжественно открывали школу, надо было видеть восторженные лица детей и родителей, получивших настоящий дворец. У многих из нас, строителей, выступили на глазах слезы при виде ребят, многие из которых передвигались по стенам, на ощупь. В новых помещениях все было предусмотрено для их безопасности.
На улице Советской Армии, в глубине квартала, трест построил здание школы №176. Сваи под основной корпус были установлены в 1994-м. В начале следующего года коллектив строительного управления №3 начал монтаж панелей цокольного этажа. Тогда мэром города был Олег Сысуев, он попросил ввести школу в строй к новому учебному году. Но когда в апреле приехал на объект, усомнился в том, что это возможно. Такой большой объем работ предстоял.
- Мы пытались его переубедить, - рассказывает Виталий Симонов. - И чтобы поставленная задача была выполнена, впервые в истории строительства школ установили на площадке не один-два, а четыре башенных крана. Каково же было удивление мэра, когда я пригласил его на открытие 1 сентября. Школа была сдана точно в срок. В первый день учебного года на площадке перед зданием был дан концерт. А я вручил Сысуеву текст своего стихотворения - о том, как непросто быть мэром большого города.
Наиболее значимые объекты, построенные в Советском районе коллективом треста №11:
автовокзал с гостиницей «Октябрьская»;
здание администрации Советского района;
корпуса Куйбышевского педагогического института на улице Антонова-Овсеенко;
филиал универмага «Самара»;
кинотеатр «Весна»;
родильный дом №2 при городской больнице имени Семашко на улице Дыбенко;
здание на улице Запорожской, где прежде находился онкоцентр;
баня на улице Промышленности.
В Советском районе трест построил множество жилых кварталов со всей необходимой инфраструктурой.
Улица Аэродромная с ее домами, школами, детскими садами, общежитиями, магазинами, дорогами, выделенной линией для трамвайных путей - детище сотрудников предприятия. Десятилетия назад на этом месте был аэродром ДОСААФ, так называемые Черновские сады. За считанные годы здесь вырос большой микрорайон из пятиэтажек, квартиры в которых получили сотни семей.
- Я помню, как в начале 1970-х годов радовались мои родители, получив двухкомнатную «хрущевку» на Аэродромной, - вспоминает жительница Самары Наталья Варварина. - Тогда это жилье казалось верхом совершенства: газовая колонка, ванная, балкон, буквально за домом школа №66 с большой территорией, с другой стороны - детский сад. Живи да радуйся.
Архивы рассказывают, что в 1960 - 1970-х годах в Советском районе кварталы возводили ударными темпами - до 300 тысяч квадратных метров в год. Позже коллектив треста начал застраивать микрорайон №6 на границе Советского и Октябрьского районов. По словам ветеранов предприятия, впервые здесь была освоена технология возведения пятиэтажных зданий на сваях. Кроме того, проект предусматривал дома более удобной планировки. На этой площадке появилась и одна из первых кирпичных девятиэтажек. В квартале было все необходимое: школа и детский сад, поликлиника и магазины. И сегодня в микрорайоне много места для прогулок.
Не только жилье
В начале 1970-х годов на улице Гагарина возвели знаковые для района объекты - филиал универмага «Самара» и кинотеатр «Весна». В последнее время это сооружение претерпело значительные переделки. Филиал «Самары» казался чуть ли не столичным универмагом: просторно, удобно. Это был главный магазин для многих жителей района.
На углу улиц Советской Армии и Стара-Загоры выросло здание проектно-конструкторского бюро автоматизированных систем управления. Сейчас там арендуют помещения различные организации. Рядом с кольцом на улице Советской Армии коллектив треста построил административное здание, где ныне располагается районный суд.
Также благодаря работникам предприятия в районе появились три техникума и корпуса Куйбышевского педагогического института на улице Антонова-Овсеенко.
Школы в «чистом поле»
Виталий Симонов вспоминает, как возводили две школы в Советском районе:
- Очень интересным было строительство учебного заведения для слабовидящих детей. Школа была «посажена» на пересечении улиц Советской Армии и Печерской. Вокруг частный сектор, асфальтированных дорог нет. К тому времени мы уже имели немалый опыт отсыпки щебнем временных путей для подъезда автомобилей. Знали: сколько ни сыпь в грязь этот материал, эффект почти нулевой. Дорога получится, только если укрепить сухой грунт, укатать его колесами. Так мы и поступили с моим заместителем по снабжению Владимиром Викторовичем Ивличевым - человеком, преданным строительному делу. Посуху отсыпали щебнем участок на улице Советской Армии - от Гагарина до Печерской, оттуда до площадки. Потом мы ездили по этой дороге в любую распутицу. В день, когда торжественно открывали школу, надо было видеть восторженные лица детей и родителей, получивших настоящий дворец. У многих из нас, строителей, выступили на глазах слезы при виде ребят, многие из которых передвигались по стенам, на ощупь. В новых помещениях все было предусмотрено для их безопасности.
На улице Советской Армии, в глубине квартала, трест построил здание школы №176. Сваи под основной корпус были установлены в 1994-м. В начале следующего года коллектив строительного управления №3 начал монтаж панелей цокольного этажа. Тогда мэром города был Олег Сысуев, он попросил ввести школу в строй к новому учебному году. Но когда в апреле приехал на объект, усомнился в том, что это возможно. Такой большой объем работ предстоял.
- Мы пытались его переубедить, - рассказывает Виталий Симонов. - И чтобы поставленная задача была выполнена, впервые в истории строительства школ установили на площадке не один-два, а четыре башенных крана. Каково же было удивление мэра, когда я пригласил его на открытие 1 сентября. Школа была сдана точно в срок. В первый день учебного года на площадке перед зданием был дан концерт. А я вручил Сысуеву текст своего стихотворения - о том, как непросто быть мэром большого города.
Наиболее значимые объекты, построенные в Советском районе коллективом треста №11:
автовокзал с гостиницей «Октябрьская»;
здание администрации Советского района;
корпуса Куйбышевского педагогического института на улице Антонова-Овсеенко;
филиал универмага «Самара»;
кинотеатр «Весна»;
родильный дом №2 при городской больнице имени Семашко на улице Дыбенко;
здание на улице Запорожской, где прежде находился онкоцентр;
баня на улице Промышленности.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
12 апреля 2018
118
12 апреля 2018
190
12 апреля 2018
157
12 апреля 2018
245
12 апреля 2018
159
12 апреля 2018 , 14:27
118
Это произойдет в День Победы, 9 Мая.
12 апреля 2018 , 14:08
141
Сбор документов от отелей будет проводиться с четверга, 12 апреля, по среду, 18 апреля.
12 апреля 2018 , 15:05
107
На почти 50 кирпичах стоят клейма трех заводов, когда-то работавших в нашем городе.
12 апреля 2018 , 13:30
190
Праздник начнется в 10:00 в субботу, 14 апреля на площадке у Дворца бракосочетания Самары.
12 апреля 2018 , 13:23
157
Раньше он стоял рядом у теперь уже снесенного Дворца спорта.
12 апреля 2018 , 13:12
245
По мнению некоторых специалистов, полный отказ от курения может навредить некоторым больным.
12 апреля 2018 , 12:19
140
Одна из самых интересных и ярких премьер прошлого сезона - спектакль «Сказки...
12 апреля 2018 , 12:05
159
Там, где бульвар Рамбла упирается в море, стоит высокая колонна, увенчанная фигурой мужчины....
12 апреля 2018 , 11:12
168
Торги откроются в четверг, 12 апреля, и продлятся до 19 апреля.
12 апреля 2018 , 10:41
182
Выставка посвящена 40-летию его творческой деятельности.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
20 марта 2018
3409
1
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
15 марта 2018
2070
Об этом сообщил врио губернатора Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале...
27 марта 2018
1954
Жители оставляют на улицах игрушки и цветы в память о детях, погибших при пожаре в ТЦ...
28 марта 2018
1940
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».
19 марта 2018
1749
Авария произошла в понедельник, 19 марта, в 10:20 в Красноярском районе.
26 марта 2018
844
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
2 апреля 2018
633
1
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
14 марта 2018
351
Маленьких самарцев приглашают посетить 31 марта мероприятие «Юные геологи» (4+).
14 марта 2018
895
Мероприятие можно будет посмотреть в 18.00 на канале «Россия 24».
14 марта 2018
359
Такую информацию представил конкурсный управляющий предприятия.