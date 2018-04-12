Трест, который строил. История кинотеатра "Весна" и гостиницы "Октябрьская"

В апреле легендарный Куйбышевский строительно-монтажный трест №11 отмечает 75-летие. За несколько десятилетий он возвел столько жилых домов, производственных корпусов, общественных зданий, в том числе знаковых для Куйбышева-Самары, что городская застройка, по сути, была увеличена вдвое. В этом выпуске «Самарская газета» завершает цикл публикаций о самых интересных объектах, созданных работниками этого предприятия. Информацию редакции предоставил заслуженный строитель России, почетный гражданин города Самары Виталий Симонов, прошедший путь от мастера до управляющего трестом.



В Советском районе трест построил множество жилых кварталов со всей необходимой инфраструктурой.



Улица Аэродромная с ее домами, школами, детскими садами, общежитиями, магазинами, дорогами, выделенной линией для трамвайных путей - детище сотрудников предприятия. Десятилетия назад на этом месте был аэродром ДОСААФ, так называемые Черновские сады. За считанные годы здесь вырос большой микрорайон из пятиэтажек, квартиры в которых получили сотни семей.



- Я помню, как в начале 1970-х годов радовались мои родители, получив двухкомнатную «хрущевку» на Аэродромной, - вспоминает жительница Самары Наталья Варварина. - Тогда это жилье казалось верхом совершенства: газовая колонка, ванная, балкон, буквально за домом школа №66 с большой территорией, с другой стороны - детский сад. Живи да радуйся.



Архивы рассказывают, что в 1960 - 1970-х годах в Советском районе кварталы возводили ударными темпами - до 300 тысяч квадратных метров в год. Позже коллектив треста начал застраивать микрорайон №6 на границе Советского и Октябрьского районов. По словам ветеранов предприятия, впервые здесь была освоена технология возведения пятиэтажных зданий на сваях. Кроме того, проект предусматривал дома более удобной планировки. На этой площадке появилась и одна из первых кирпичных девятиэтажек. В квартале было все необходимое: школа и детский сад, поликлиника и магазины. И сегодня в микрорайоне много места для прогулок.



Не только жилье



В начале 1970-х годов на улице Гагарина возвели знаковые для района объекты - филиал универмага «Самара» и кинотеатр «Весна». В последнее время это сооружение претерпело значительные переделки. Филиал «Самары» казался чуть ли не столичным универмагом: просторно, удобно. Это был главный магазин для многих жителей района.



На углу улиц Советской Армии и Стара-Загоры выросло здание проектно-конструкторского бюро автоматизированных систем управления. Сейчас там арендуют помещения различные организации. Рядом с кольцом на улице Советской Армии коллектив треста построил административное здание, где ныне располагается районный суд.



Также благодаря работникам предприятия в районе появились три техникума и корпуса Куйбышевского педагогического института на улице Антонова-Овсеенко.



Школы в «чистом поле»



Виталий Симонов вспоминает, как возводили две школы в Советском районе:



- Очень интересным было строительство учебного заведения для слабовидящих детей. Школа была «посажена» на пересечении улиц Советской Армии и Печерской. Вокруг частный сектор, асфальтированных дорог нет. К тому времени мы уже имели немалый опыт отсыпки щебнем временных путей для подъезда автомобилей. Знали: сколько ни сыпь в грязь этот материал, эффект почти нулевой. Дорога получится, только если укрепить сухой грунт, укатать его колесами. Так мы и поступили с моим заместителем по снабжению Владимиром Викторовичем Ивличевым - человеком, преданным строительному делу. Посуху отсыпали щебнем участок на улице Советской Армии - от Гагарина до Печерской, оттуда до площадки. Потом мы ездили по этой дороге в любую распутицу. В день, когда торжественно открывали школу, надо было видеть восторженные лица детей и родителей, получивших настоящий дворец. У многих из нас, строителей, выступили на глазах слезы при виде ребят, многие из которых передвигались по стенам, на ощупь. В новых помещениях все было предусмотрено для их безопасности.



На улице Советской Армии, в глубине квартала, трест построил здание школы №176. Сваи под основной корпус были установлены в 1994-м. В начале следующего года коллектив строительного управления №3 начал монтаж панелей цокольного этажа. Тогда мэром города был Олег Сысуев, он попросил ввести школу в строй к новому учебному году. Но когда в апреле приехал на объект, усомнился в том, что это возможно. Такой большой объем работ предстоял.



- Мы пытались его переубедить, - рассказывает Виталий Симонов. - И чтобы поставленная задача была выполнена, впервые в истории строительства школ установили на площадке не один-два, а четыре башенных крана. Каково же было удивление мэра, когда я пригласил его на открытие 1 сентября. Школа была сдана точно в срок. В первый день учебного года на площадке перед зданием был дан концерт. А я вручил Сысуеву текст своего стихотворения - о том, как непросто быть мэром большого города.



Наиболее значимые объекты, построенные в Советском районе коллективом треста №11:



 автовокзал с гостиницей «Октябрьская»;

 здание администрации Советского района;

 корпуса Куйбышевского педагогического института на улице Антонова-Овсеенко;

 филиал универмага «Самара»;

 кинотеатр «Весна»;

 родильный дом №2 при городской больнице имени Семашко на улице Дыбенко;

 здание на улице Запорожской, где прежде находился онкоцентр;

 баня на улице Промышленности.